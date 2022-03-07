صعدت القوات الروسية من حشودها حول كييف، ليلة الاثنين، في مؤشر على قرب اقتحام العاصمة كييف الأوكرانية.

وأفادت مصادر ميدانية في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية اقتربت كثيرا من العاصمة من الجهتين الشمالية والشمالية الغربية.

أكدت المصادر، أن القوات الروسية تقترب من العاصمة كييف من جميع الجهات في خطوة سابقة لإقتحامها.

ونقلت مصادر عن الجيش الأوكراني، أن القوات الروسية تتقدم من محور سومي شرق كييف.

بينما نقلت مصادر إعلامية في أوكرانيا عن القوات الروسية قولها أنها بدأت هجومها على كييف.

وأفادت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية تسعى لبسط سيطرة كاملة على بوتشا وإربين للاقتراب من العاصمة كييف. وأضافت في بيان لها أن الجيش الروسي بدأ في تجميع قواته لاقتحام كييف.

على ذات السياق، قال مستشار وزير الداخلية الأوكرانية فاديم دينيسينكو، إن القوات الروسية ستحاول اقتحام العاصمة كييف خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن تجمعت بعدد كافٍ قرب العاصمة.

الجيش الأوكراني

بالمقابل عززت القوات الأوكرانية دفاعاتها حول العاصمة كييف، وقامت بحفر الخنادق في عدة مناطق حول المدينة، وأغلقت عددا من الطرق المؤدية إلى وسط العاصمة.

كما قام الجيش الأوكراني بالتنسيق مع وحدات الدفاع المدني لحماية المدنيين، في الوقت الذي قصفت القوات الروسية المناطق المحيطة بكييف، واقتربت من الأماكن المجاورة للعاصمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن “الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حماية الأشخاص الذين تعرضوا الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات”.