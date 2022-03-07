ورد الآن.. العاصمة صنعاء تقر اجراءات حاسمة وتصدر “بيان هام” لإتخاذ اجراءات صارمة وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة

أصدرت حكومة صنعاء، اليوم الإثنين، قرار تنفيذ عملية تحديث وتطوير البيانات الوظيفية بقاعدة البيانات المركزية لكافة موظفي الدولة.

وأقر اجتماع عقد اليوم الإثنين برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات سليم المغلس البدء بتنفيذ عملية تحديث وتطوير البيانات الوظيفية بقاعدة البيانات المركزية لكافة موظفي الدولة.

وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله المؤيد ووكلاء الوزارة لمختلف القطاعات أكد الوزير المغلس حرص الوزارة على القيام بدورها الاداري والتنظيمي بكافة شئون الوظيفة العامة وفي مقدمتها ادارة وتحديث وتطوير قاعدة البيانات المركزية بالوزارة خاصة في ظل امتلاك العناصر والمقومات الاساسية لعملية التحديث والتطوير للانتقال بقاعدة البيانات من الوضع الراهن والقائم كبيانات متقادمة وغير محدثة منذ العام 1996م.

وأشار الوزير إلى انه تم ربط إصدار كشف الراتب الموحد لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة للجهاز الاداري والوحدات المدعومة كمرحلة اولى منه وتغذيته عبر قاعدة بيانات المرتبات بالمتغيرات الوظيفية والمالية بصورة منتظمة.

وأوضح أن الوزارة سعت إلى إحداث التحول والتطوير المنشود بجميع الجوانب المتعلقة بانشطة ومهام ومسؤولياتها وفق خارطة اداء لتصحيح الاوضاع الفنية والمهنية القائمة والتي تم معالجة الكثير منها استنادا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.

من جانبه لفت نائب وزير الخدمة المدنية إلى أن عملية تحديث وتطوير قاعدة البيانات الوظيفية تعد من أولويات العمل المطلوب انجازه خلال المرحلة المقبلة لما له من أثر ايجابي على مستوى التكامل البياني وسرعة الاستجابة المهنية للمعلومات الادارية الوظيفية بشكل عام.

فيما استعرض وكيل الوزارة لقطاع تكنولوجيا المعلومات محمد شرف أبوطالب الخطوات الاجرائية لعملية التحديث لقاعدة البيانات المركزية من خلال ملخص تنفيذي يتضمن (19) خطوة سيتم العمل على مباشرة الاجراءات التنفيذية لها خلال الأيام القليلة القادمة.

المجلس السياسي الأعلى يصدر بياناً هاماً للشعب اليمني

حيا المجلس السياسي الأعلى، التفاعل الواسع والمشاركة المشرفة لأبناء الشعب اليمني في المسيرات التي شهدتها أمانة العاصمة وعدد من المحافظات اليوم، تحت شعار “حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي وخيارنا إعصار اليمن”.

وأكد المجلس السياسي الأعلى في بيان صادر عنه اليوم، المضي والتمسك بخيار الشعب اليمني في التصدي للعدوان ومواجهة الطاغوت.وأشار إلى أن الشعب اليمني الحر الكريم يدشن اليوم العام الثامن من الصمود بمزيد من الإصرار والوعي والثبات في مواجهة كل مؤامرات العدو ويقدم بذلك انموذجا يليق بمشروعه النهضوي وهويته الإيمانية.

وجدد المجلس السياسي الأعلى، التأكيد على الاستمرار في تعزيز وتطوير كل عوامل البناء لمواجهة العدوان والنهوض باليمن وتسهيل سبل العيش الكريم لأبناء الوطن.

ولفت إلى أن المرحلة الراهنة تفرض على الجميع وحدة الصف والوقوف الجاد أمام الخيارات التي يحاول العدو فرضها باستخدام أقذر الأدوات من تجويع وترهيب وضغوط تمس حياة المواطنين، والتي لن تثني اليمنيين قيادة وشعبا عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع هذا الظلم وفي مقدمة ذلك إيلاء اهتمام أكبر بعناصر القوة التي بات يمتلكها الشعب اليمني بالشكل الذي يمكنه بتوفيق الله من رد المعتدي وردعه ووقف ظلمه.

فيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل (الذينَ اسْتَجَابُوا للهِ والرَّسُولِ مِنْ بعدمَا أصَابَهُمُ القَرْحُ للذينَ أحْسَنُوا مِنْهُم واتّقوا أجر عظيمْ الذينَ قالَ لهمُ الناسُ إنَّ النّاسَ قدْ جَمَعُوا لَكُمْ فاخْشَوْهُمْ فزادَهُمْ إيْمَانَا وقالوا حَسْبُنَا اللهُ ونعمَ الوكيل فانقلبوا بنعمةٍ منَ اللهِ وفضلٍ لمْ يمسسهم سوءٌ واتّبعوا رضوانَ اللهِ واللهُ ذو فضلٍ عظيمْ )

يحيي المجلس السياسي الأعلى التفاعل الواسع والحشود الكبيرة لأبناء الشعب اليمني المشاركة في المسيرات التي شهدتها أمانة العاصمة وعدد من المحافظات اليوم تحت شعار (حصار المشتقات النفطية قرار امريكي وخيارنا إعصار اليمن).

ونؤكد على مضينا متمسكين بخيار الشعب في التصدي للعدوان ومواجهة الطاغوت محافظين على مكاسب شعبنا الصابر المجاهد الذي سطر أروع ملاحم الجهاد والتضحية في سبيل الله ملتزمين في تحمل المسؤولية والأمانة بما يوفقنا الله إليه لتحقيق تطلعات قيادتنا وشعبنا بكل جد واجتهاد.

شعبنا اليمني الحر الكريم وأنت اليوم تدشن العام الثامن بمزيد من الإصرار والوعي والثبات في مواجهة كل مؤامرات العدو تقدم اليوم نموذجا يليق بمشروعك النهضوي وهويتك الإيمانية بكل ما تحمله اليمن أرضاً وإنساناً من معاني ستبعث اليأس في إرادة العدو تجاه الخيارات التي يُقدم عليها.

كما نجدد التأكيد على استمرارنا – متوكلين على الله – في بناء وتعزيز وتطوير كل عوامل البناء لمواجهة العدوان والنهوض باليمن وتسهيل سبل العيش الكريم لأبناء بلدنا الحبيب .

شعبنا اليمني العزيز تفرض علينا المرحلة التوحد والوقوف الجاد أمام خيارات يحاول العدو أن يفرضها علينا مستخدما أقذر الأدوات من تجويع وترهيب وضغوط تمس حياة مواطنينا، لكن ذلك لن يثنينا في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة برفع هذا الظلم وعلى رأس ذلك إيلاء اهتمام أكبر بعناصر القوة التي بات يمتلكها شعبنا بالشكل الذي يمكنه بتوفيق الله من رد المعتدي وردعه ووقف ظلمه ولا عدوان الا على الظالمين.

الرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى والنصر والفتح المبين لشعبنا اليمني الصابر الكريم

صادر عن المجلس السياسي الأعلى

الجمعة 4/شعبان/1443هـ

الموافق 7/3/2022م