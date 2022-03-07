حدث خطير.. شرعية الفنادق تصدر أخطر قانون يشرعن تمرد الفتيات اليمنيات على الأباء والأزواج (التفاصيل بالوثيقة)

حدث خطير.. شرعية الفنادق تصدر أخطر قانون يشرعن تمرد الفتيات اليمنيات على الأباء والأزواج

شرعجية الفنادق تهدم النسيج الاجتماعي اليمني الاسلامي بمنح المرأة اليمنية وثيقة السفر دون موافقة الأباء والازواج ؟

“خاص”

حصل موقع المشهد الأول على وثيقة بمثابة فتوى دينية قانونية صادرة من مغتصب منصب وزير الشئون القانونية وحقوق الانسان الخائن احمد عرمان تفتي بقانونية حصول المرأة اليمنية على وثيقة جواز السفر دون موافقة أولياء الأمور من الاباء والازواج ومن في مستواهما.

وطلب عرمان من الخائن معين عبد الملك التوجيه الى وزير داخلية الشرعجية لإلزام الهجرة والجوازات في المحافظات اليمنية بإصدار جواز السفر للمرأة اليمنية دون اى اشتراطات وعراقيل، وبدوره وجه الخائن معين وزير الداخلية بالعمل برأى وزير الشئون القانونية وحقوق الانسان.

وكأن اليمن لم ينقصها الا هدم النسيج الاجتماعي الاسلامي العربي والتغريب بثقافة تمرد المرأة على واقعها الإسلامي العربي وتفكيك عرى التماسك الاسري الذي ميزنا به خالق السموات والأرض بشرعنا الإسلامي الحنيف الذي حفظ الاعراض والشرف من براثن الثقافة الغربية الفاسدة والمفسدة والتي تعتبر المراءة سلعة للدعاية والاعلان.

ويأتي ذلك بعد ان نجح العدوان الأمريكي الصهيوني السعودي الامريكي على تفكيك الجغرافيا اليمنية وجعلها جزر غير مترابطة بالعصابات المسلحة التكفيرية العنصرية المناطقية وبالتزامن مع احتلال جزيرة سقطرى بالقوات الصهيونية وبالتزامن مع نهب خيرات النفط والغاز بالرأسمالية الامريكية الغربية المتوحشة.

ومن فرط بالارض يفرط بالعرض وبشرعجية لفظها الشعب اليمني الى فنادق وشقق عواصم العدوان كما تلفظ البحار الجيف الى الشواطئ وقوى العدوان الامريكي البريطاني التركي القطري السعودي الاماراتي والصهيونية العالمية وبالقوة القاهرة العسكرية تستثمر الجيف وهم في فنادق الخارج.

ومن 7 سنوات عدوان لتنفيذ اجندات اليهود المفسدين بالأرض لتفكيك الاعراض بعد الجغرافيا اليمنية ونهب الخيرات ليسهل السيطرة والتحكم بيمن الاوس والخزرج بيمن الأنصار ويمن الايمان ونفس الرحمن وما ان يذهب الغطاء العسكري الجوى المعادي لخونة الأرض ودياثة العرض سيتحول هؤلاء الى هباب وهباءً منثورا في شوارع وازقة وحواري علب ليل عواصم الرقيق الابيض المكان المناسب لخونة الأرض والعرض.

واى مكان ومكتب ومصلحة هجرة وجوازات على امتداد جغرافيا المحافظات المُحتلة ستتجرأ على ذلك هي منهم هى بالزنار اليهودي وسيتم معاملتهم معاملة الأعداء للأرض والعقيدة والشرف ولا تساهل مع من يهدم النسيج الاجتماعي اليمني وبشكل فاضح وعاهر وانتم ستحاسبون على ذلك قصر وقصر الزمن وافعالكم المستنكره دليل على قرب زوالكم بالداخل والخارج معاً وبعون القوي العزيز.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

7 مارس 2022م