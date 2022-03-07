أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن قواتها تراقب تحركات مدمرتين أمريكيتين مزودتين بصواريخ موجهة دخلتا إلى مياه بحر البلطيق.

وقال المركز الوطني لإدارة الدفاع عن الاتحاد الروسي، في بيان أصدره مساء الاثنين: “باشرت قوات ووسائل أسطول البلطيق مراقبة تحركات مدمرتي Donald Cook وForrest Sherman التابعتين للقوات البحرية المسلحة الأمريكية والمزودتين بصواريخ موجهة بعد دخولهما إلى مياه بحر البلطيق”.

ويأتي دخول المدمرتين الأمريكيتين إلى بحر البلطيق في ظل توتر حاد بين الناتو من جهة وروسيا من جهة أخرى على خلفية عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.