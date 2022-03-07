وزارة الخدمة المدنية بصنعاء تصدر قرار جديد بشأن إجراءات خاصة (وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة)

وزارة الخدمة المدنية بصنعاء تصدر قرار جديد بشأن إجراءات خاصة (وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة)

أقر اجتماع عقد اليوم الإثنين برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات سليم المغلس البدء بتنفيذ عملية تحديث وتطوير البيانات الوظيفية بقاعدة البيانات المركزية لكافة موظفي الدولة.

وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله المؤيد ووكلاء الوزارة لمختلف القطاعات أكد الوزير المغلس حرص الوزارة على القيام بدورها الاداري والتنظيمي بكافة شئون الوظيفة العامة وفي مقدمتها ادارة وتحديث وتطوير قاعدة البيانات المركزية بالوزارة خاصة في ظل امتلاك العناصر والمقومات الاساسية لعملية التحديث والتطوير للانتقال بقاعدة البيانات من الوضع الراهن والقائم كبيانات متقادمة وغير محدثة منذ العام 1996م.

وأشار الوزير إلى انه تم ربط إصدار كشف الراتب الموحد لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة للجهاز الاداري والوحدات المدعومة كمرحلة اولى منه وتغذيته عبر قاعدة بيانات المرتبات بالمتغيرات الوظيفية والمالية بصورة منتظمة.

وأوضح أن الوزارة سعت إلى إحداث التحول والتطوير المنشود بجميع الجوانب المتعلقة بانشطة ومهام ومسؤولياتها وفق خارطة اداء لتصحيح الاوضاع الفنية والمهنية القائمة والتي تم معالجة الكثير منها استنادا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.

من جانبه لفت نائب وزير الخدمة المدنية إلى أن عملية تحديث وتطوير قاعدة البيانات الوظيفية تعد من أولويات العمل المطلوب انجازه خلال المرحلة المقبلة لما له من أثر ايجابي على مستوى التكامل البياني وسرعة الاستجابة المهنية للمعلومات الادارية الوظيفية بشكل عام.

فيما استعرض وكيل الوزارة لقطاع تكنولوجيا المعلومات محمد شرف أبوطالب الخطوات الاجرائية لعملية التحديث لقاعدة البيانات المركزية من خلال ملخص تنفيذي يتضمن (19) خطوة سيتم العمل على مباشرة الاجراءات التنفيذية لها خلال الأيام القليلة القادمة.