تسببت صورة “سيلفي” ملتقطة من قبل جندي اوكراني بمصرعه ومن معه بعد نشرها على مواقع التواصل.

وفي التفاصيل المتداولة حول الحادث، والتي جاءت تحت عنوان “قـتل نفسه وأصدقائه” نشر الجندي الصورة في ناد رياضي بمدينة خاركيف.

سرعان ما التقطت المخابرات الروسية الصورة وحددت المكان لتقوم باستهدافه بصواريخ دقيقة قتلت كل من في المجمع الرياضي من جنود أوكرانيين مختبئين.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام عن تعرض مبني حكومي وسط خاركيف لقصف روسي بصاروخ اسكندر k المجنح مطلع مارس الجاري، وتبين الصورة والمعلومات المنشورة أن الصاروخ استهدف كتيبة متطرفة تدعى “آزوف”.

وبحسب تحليل الصور، فإن الأسلحة الدقيقة التي أطلقتها روسيا أطلقت من جدار الطابق الثاني، مما أدى إلى تدمير كتيبة آزوف في ملعب كرة السلة.

ويعتقد الخبراء أن تحرك الجيش الروسي لا يزال متحفظًا لضمان عدم إصابة المدنيين، فهو لم يستخدم صواريخ إسكندر الأكثر قوة أو تغطية القوة النارية الثقيلة، لكنه استخدم أسلحة دقيقة التوجيه ذات عوائد صغيرة نسبيًا لتطهيرها في نقاط ثابتة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أطلق في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.