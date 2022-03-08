قال موقع “نيوز ري” الروسي إن رفض السلطات الإماراتية إدانة الغزو الروسي على أوكرانيا في الاجتماع الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أثار حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أكد الموقع في تقرير على أن اتخاذ أبو ظبي موقفاً مخالفاً للتوجهات الأمريكية فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، دفع واشنطن إلى تكليف إسرائيل بمهمة إقناع حليفها العربي بتغيير موقفه. كما ذكر الموقع أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي أدان العملية الروسية في أوكرانيا لم يحظ بدعم صريح من طرف الإمارات.

وفي سياق متصل، نقل موقع “أكسيوس” عن مصادره، إن الموقف الذي اتخذته الإمارات بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خيّب آمال المسؤولين الأمريكيين، ما اضطرهم إلى اللجوء إلى إسرائيل التي استعادت في سنة 2020 العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، وأصبحت واحدة من الشركاء المقربين لها للحصول على مساعدة دبلوماسية وإقناع أبوظبي بضرورة اتخاذ موقف صارم تجاه الغزو الروسي على الأراضي الأوكرانية.

وبحسب الموقع الروسي فإنه من الصعب تحديد مدى قدرة إسرائيل على تغيير الموقف الإماراتي.

من جانبه، كشف مستشار رئيس دولة الإمارات “أنور قرقاش”، في تغريدة له على “تويتر” عن موقف دولته من الأحداث الأخيرة التي تعيش على وقعها أوكرانيا، مشيرا إلى أن أبوظبي تلتزم بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي مع ضرورة التخلي عن القرارات العسكرية.