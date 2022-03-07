تواصل القوات الروسية عملياتها في اوكرانيا لليوم الثاني عشر على التوالي، فیما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا أبلغت الجانب الأوكراني بأنه يمكنها إنهاء العملية “في أي لحظة” إذا قبلت كييف الشروط الروسية.

وقال بيسكوف في مقابلة مع وكالة “رويترز”: “قيل لهم (الأوكرانيون) أن كل هذا قد يتوقف في لحظة واحدة”.

وبحسب المتحدث باسم الكرملين، يتعين على أوكرانيا تعديل الدستور والتخلي عن مطالبات الانضمام إلى “أي تكتل”.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لبيسكوف، يجب على أوكرانيا الاعتراف بشبه جزيرة القرم على أنها روسية، وكذلك باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين. وأضاف: “نحن في الواقع نكمل عملية نزع السلاح من أوكرانيا. سنكمل ذلك.. عليهم (الأوكرانيين) وقف القتال”.

خوض الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية

ذكرت وكالة “سبوتنيك بيلاروس” أن الوفد الروسي توجه إلى بيلاروس لحضور الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا، التي يتوقع عقدها عند الثالثة ظهرا بتوقيت موسكو. وقالت وكالة “سبوتنيك”: “توجه الوفد الروسي إلى بيلاروس للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا”.

من جهته قال يوري فوسكريسنسكي، أستاذ العلوم السياسية البيلاروسي، المقرب من منظمي الاجتماع، لوكالة إنترفاكس: “من المقرر أن تبدأ المحادثات في الساعة 15:00 بتوقيت موسكو، لكن الوقت قد يتغير بسبب مشاكل مع الخدمات اللوجستية للوفد الأوكراني”. ووفقا له، فإن الوفد الروسي قد سافر بالفعل إلى بيلاروس، منوها بأن المفاوضات ستجرى في بيلوفيزسكايا بوششا، حيث عقدت الجولة السابقة.

روسيا تعرب عن خيبة أملها من تزويد ألمانيا القوات الأوكرانية بالأسلحة

قال مدير قسم الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، أوليغ تيابكين إن موسكو تشعر بخيبة أمل من قرار ألمانيا تزويد أوكرانيا بالسلاح كما تخشى أن تقع هذه الأسلحة في أيدي الإرهابيين.

وأضاف تيابكين في تصريح صحفي اليوم الاثنين: “نشعر بخيبة أمل شديدة لأن الحكومة الألمانية، في انتهاك للتشريعات الوطنية الخاصة بها والقيود القانونية على مستوى الاتحاد الأوروبي، قد انحرفت عن مسارها المتوازن سابقا بشأن هذه المسألة، والذي كان يعود بالأساس، إلى عدة اعتبارات ومن بينها المسؤولية التاريخية أمام دول الاتحاد السوفيتي السابق”.

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن موسكو “تشعر بقلق بالغ إزاء حقيقة أن الأسلحة الموردة لأوكرانيا في الوضع الحالي يمكن أن تصبح فريسة سهلة للإرهابيين واللصوص”.

سيئول تحذر مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال

حذرت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، مواطنيها من السفر إلى كييف، للانضمام إلى الجيش الأوكراني، مؤكدة أن هذا الأمر قد يعاقب عليه بالسجن ودفع غرامة مالية.

وأوضحت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، في بيان، أن “من يدخلون أوكرانيا دون موافقة مسبقة سيواجهون عقوبة قد تصل إلى سجن لمدة عام أو غرامة أقصاها 10 ملايين وون، بموجب قوانين جوازات السفر”. وأضافت: “نحث مواطنينا مرة أخرى على أن يدركوا بجدية أن أوكرانيا في حالة حرب حاليا وألا يدخلوا بلدا يمنع السفر إليه دون إذن”.

هذا وتمنع سيئول مواطنيها من السفر إلى جميع مناطق أوكرانيا منذ منتصف فبراير بسبب مخاوف أمنية. ويأتي التحذير بعد إعلان لي كون، وهو ضابط سابق في البحرية تحول إلى مقدم محتوى على موقع يوتيوب أنه غادر البلاد للانضمام إلى الجيش الأوكراني. ولم يتضح على الفور مكان وجود الملازم المتقاعد، لكن ورد أنه لم يصل بعد إلى أوكرانيا.

إعلان تهدئة من الجانب الروسي لفتح ممرات إنسانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نظام تهدئة من الساعة 10:00 صباحا وفتح ممرات إنسانية من كييف وماريوبول وخاركوف وسومي، بناء على طلب الرئيس الفرنسي من الرئيس الروسي.

وجاء في بيان الوزارة: “بناء على طلب الرئيس ماكرون من الرئيس بوتين، نعلن فرض نظام وقف إطلاق النار (نظام التهدئة) بعد الساعة 10:00 صباحا وفتح ممرات إنسانية من كييف، ماريوبول، خاركوف، سومي”.

ودعا البيان الجانب الأوكراني للالتزام بالشروط: “نطالب الجانب الأوكراني باستيفاء والالتزام بشروط إنشاء الممرات الإنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب.. محاولة كييف اتهام روسيا بعدم الالتزام وإفشال العمليات الإنسانية هذه المرة سيكون بلا جدوى، وستتم متابعة مراقبة سير العملية الإنسانية بمساعدة الطائرات المسيرة”.

وأوضح البيان أن المعلومات المتعلقة “بإنشاء ممرات إنسانية في أوكرانيا” يتم نقلها إلى الهياكل المهنية للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن حلف شمال الأطلسي لن يكون طرفا في حرب أوكرانيا. وفي مقال نشرته صحيفة ‘نيويورك تايمز’، انه لا توجد لأوكرانيا آفاق جادة في الانضمام لحلف الناتو في المستقبل القريب. واكد ان الناتو كان على استعداد للتعامل مع المخاوف الامنية الروسية عن طريق المفاوضات.

وشدد جونسون على أن الناتو لا يشكك ابدا بوجود روسيا كدولة كبرى، وأنه لا توجد مشاعر معادية تجاه الشعب الروسي. وأشار في الوقت ذاته إلى أن أكثر من عشرين دولة تقدم مساعدات دفاعية لأوكرانيا في الوقت الحالي.

هذا وأعلنت بولندا أنها لن ترسل طائرات مقاتلة الى أوكرانيا، ولن تسمح باستخدام مطاراتِها في هذه الحرب.

وفي السياق ذاته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني مايكل روت إن على اوكرانيا ألاّ تعول على حصول عضوية الاتحاد الأوروبي بشكل سريع، واضاف أن الإسراع في إجراءات انضمام كييف الى الاتحاد سيُلحِق الضرر بمصالح الطرفين، وأكد أن أكثر ما يمكن لأوكرانيا التعويل عليه هو الحصول على عضوية فخرية.

وفيما يلي أحدث تطورات اليوم الثاني عشر على الساحة الأوكرانية:

ـ البيت الأبيض: قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا التزموا بدعم أوكرانيا أمنيا واقتصاديا وإنسانيا

ـ رئيس وزراء بلغاريا: سنطلب على الأرجح استثناءنا من العقوبات الأوروبية إذا طالت صادرات النفط والغاز الروسية

ـ رويترز: مجلس النواب الأمريكي يعد للتصويت على تشريع يحظر استيراد الطاقة من روسيا وتعليق العلاقات التجارية معها

ـ مكتب رئيس مجلس العموم البريطاني: الرئيس الأوكراني سيخاطب النواب البريطانيين يوم الثلاثاء عبر الفيديو

ـ مستشار الرئاسة الأوكرانية: أحرزنا تقدما بسيطا فيما يتعلق بتحسين آليات إقامة الممرات الآمنة

ـ رئيس الوفد الروسي المفاوضات: من السابق لأوانه الحديث عن أي شيء إيجابي خلال المفاوضات مع الوفد الأوكراني

ـ رئيس الوفد الروسي: توقعاتنا من الجولة الثالثة للمفاوضات مع أوكرانيا لم تتحقق لكن الاجتماعات ستستمر

ـ الوفد الأوكراني المفاوض: الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا لم تسفر عن نتائج يمكن أن تحسن الوضع

ـ السفارة الروسية في مينسك: انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية

ـ الخارجية الفرنسية تدعو رعاياها في أوكرانيا إلى المغادرة فورا

ـ السفارة الروسية في مينسك: انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية

ـ بوريل: دعوت الصين لدعم الحوار بين روسيا وأوكرانيا ووقف فوري لإطلاق النار لإقامة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين

ـ مسؤول رفيع بالبنتاغون: سنقيم مركزين لدعم العمليات الجوية في بولندا ورومانيا

ـ مسؤول رفيع بالبنتاغون: وزير الدفاع أمر بإرسال 500من القوات الإضافية لتعزيز الجناح الشرقي للناتو

ـ بوينغ تعلق شراء التيتانيوم من روسيا وتؤكد “ما لدينا من مخزون وتنوع مصادرنا يكفينا”

ـ مسؤول أمريكي: لا نملك عددا جاهزا من مقاتلات إف 16لتسليمها للدول التي قد تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلات

ـ مسؤول أمريكي: ندعم تزويد دول من النيتو أوكرانيابمقاتلات من الحقبة السوفياتية لكن هناك تعقيدات لوجستية

ـ رويترز: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تعلن اكمال إجلاء موظفيها الدوليين من أوكرانيا

ـ رويترز: رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعلن فرض عقوبات جديدة بحق عشرة روس “متواطئين” في “الغزو غير المبرر” لأوكرانيا

ـ وزيرة مالية المجر: بودابست لن تؤيد توسيع العقوبات ضد روسيا لتشمل الطاقة لأن ذلك يهدد العملة والاقتصاد المجري

ـ رئيس الوزراء الأوكراني: قررنا تخفيض فواتير الغاز والكهرباء

ـ رئيس الوزراء الأوكراني: الرئيس قرر وقف تحصيل الضرائب من رجال الأعمال والمتطوعين في المقاومة

ـ نائبة وزير الخارجية الأمريكي: إرسال أسلحة إلى أكرونيا قد يصبح أكثر صعوبة خلال الأيام المقبلة

ـ نائبة وزير الخارجية الأمريكي: شحنات ضخمة من الأسلحة وصلت حتى الآن إلى أوكرانيا

ـ رويترز: وزيرة الخارجية البريطانية تعلن مغادرة السفير البريطاني أوكرانيا

ـ رويترز عن دبلوماسيين: مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا في وقت لاحق اليوم لمناقشة الوضع الإنساني في أوكرانيا

ـ ماكرون: نحن الأوروبيون وكذلك حلفاؤنا نمارس ضغوطا دبلوماسية من أجل تسوية النزاع في أوكرانيا لكن فرنسا لا تخوض حربا ضد روسيا

ـ وزيرة الخارجية البريطانية: علينا تقوية النيتو والجناح الشرقي ويجب أن نكون جادين في زيادة الإنفاق الدفاعي

ـ وزيرة الخارجية البريطانية: لا يمكن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا لأنها ليست عضوا في النيتو

ـ وزيرة الخارجية البريطانية: نضغط بشدة مع الحلفاء من أجل المزيد من الدعم الدفاعي لأوكرانيا

ـ سي إن إن عن مسؤول رفيع بالبنتاغون: مطار سري شرقي أوروبا يستخدم مركزا للجهود الدولية لإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا

ـ بلينكن: فرض حظر طيران فوق أوكرانيا يمكن أن يوسع الصراع إلى بلداننا

ـ بلينكن: بكل تأكيد رسالتنا الموجهة إلى بوتين هي أن يوقف هذه الحرب

ـ بلينكن: نحن وبطريقة منتظمة نقوم بمراجعة وضع قواتنا في أوروبا ونأخذ بعين الاعتبار أي تطورات كما هو الحال الآن

بلومبيرغ: دول أوروبية عدة بينها ألمانيا وهولندا تعارض منح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

ـ المستشار الألماني يعلن سحب إمدادات الغاز الروسي من لائحة العقوبات

ـ وكالة أنباء إنترفاكس: بدء الجولة الثالثة من المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في روسيا البيضاء

ـ وزارة الدفاع الروسية: يواصل المتطرفون في كييف احتجاز 1500مواطن أجنبي رهائن ودروعا بشرية

ـ وزارة الدفاع الروسية: هيئت كل الظروف في الاتحاد الروسي لاستضافة اللاجئين من أوكرانيا

ـ وزارة الدفاع الروسية: نعلم سبب منع النظام في كييف عملية خروج اللاجئين الأوكرانيين نحو روسيا

ـ وزارة الدفاع الروسية: مسؤولو كييف يواصلون الكذب والإدعاء بعدم التزام روسيا بتأمين الممرات الإنسانية

ـ وزارة الدفاع الروسية: الحقائق تشير إلى أن القيادة الأوكرانية فقدت السيطرة تماما على بلادها

ـ ألمانيا: ثلث نفطنا يأتي من روسيا ومن المستحيل استبداله بين عشية وضحاها

ـ البيت الأبيض: بايدن سيعقد اجتماعا اليوم عبر الفيديو مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن الوضع في أوكرانيا

ـ تركيا تستضيف محادثات ثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا الخميس

– رئيس الوفد الروسي المفاوض: روسيا تأسف لعدم تفعيل عمل أي من الممرات الإنسانية الستة

– رئيس الوفد الروسي المفاوض: ننتظر وصول الوفد الأوكراني لبدء الجولة الثالثة من المفاوضات