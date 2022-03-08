أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، وجود “منشآت أبحاث بيولوجية” في أراضي أوكرانيا، قائلة إن بلادها تعمل على منع وقوع هذه المواقع في سيطرة روسيا.

وقالت نولاند، خلال جلسة استماع في الكونغرس اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول ما إذا كانت في أوكرانيا أسلحة كيميائية أو بيولوجية: “تتوفر لدى أوكرانيا منشآت خاصة بالأبحاث البيولوجية. نحن قلقون من أن القوات الروسية يمكن أن تحاول بسط السيطرة عليها”.

وتابعت: “لهذا السبب نعمل مع الأوكرانيين على تمكنهم من منع وقوع أي من هذه المواد البحثية في قبضة القوات الروسية حال اقترابها”. كما أكدت نولاند خلال الجلسة أن الولايات المتحدة ستسعى إلى إلحاق “هزيمة استراتيجية” بروسيا في أوكـرانيا.