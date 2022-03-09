أفرجت نيابة شمال أمانة العاصمة، أمس ، عن 30 سجيناً من المحكومين والمحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا جنائية.

جاء ذلك خلال نزول ميداني لوكيل نيابة شمال الأمانة، القاضي زيد الشامي، للتفتيش على السجون الواقعة في نطاق اختصاص النيابة حسب توجيهات رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة والنائب العام.

وأشار القاضي الشامي إلى أن النزول الميداني يهدف لبحث حالات السجناء المستحقين للإفراج الشرطي، أو بالضمانات اللازمة، في قضايا لا تمثل خطورة على المجتمع، قبل شهر رمضان المبارك، تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.

ولفت إلى أن القانون يكفل الإفراج شرطياً عن السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، بعد حصولهم على شهادات حُسن سيرة وسلوك.

وأوضح أن المحبوسين على ذمة اعتداءات وقعت على خلفية نزاع على حقوق مدنية، يتم الإفراج عنهم مراعاةً لوضعهم بعد أخذ الضمانات والتعهدات اللازمة بعدم تكرار الاعتداء، ومعالجة موقفهم مع خصمهم، وإرشادهم باللجوء إلى القضاء لحل النزاع.

وأكد القاضي الشامي حرص النيابة على ممارسة مهامها في التفتيش والنزول إلى السجون، لتثبّت من أن أوامر النيابة وقرارات المحاكم يجري تنفيذها على الوجه المعيّن فيها، وأنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني، وكذا اتخاذ اللازم في حال وجود مخالفات.