تزداد الأوضاع سواء في الحرب الروسية الأوكرانية، وتتكاثف العقوبات القاسية من الدول الأوروبية على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

ولم تتوقف بين روسيا وأكرانيا، بل تجاوزت ذلك الى تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركات الصينية في حالة أرسلت منتجاتها الى روسيا.

الولايات المتحدة تهدد الصين

حيث هددت الولايات المتحدة الشركات الصينية التي ستتحدى قيودها على التصدير إلى روسيا بالحرمان من المعدات والبرامج الأمريكية التي تحتاج إليها في صناعة منتجاتها.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو في تصريح لصحيفة “نيويورك تايمز” إن “الولايات المتحدة يمكنها فعليا إغلاق الشركة الدولية، لصناعة أشباه الموصلات وشركات صينية أخرى تتحدى العقوبات الأمريكية بمواصلة إمداد روسيا بالرقائق والتكنولوجيا الأخرى المتقدمة”.

الرد الصيني

على ذات السياق، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان بأن بكين ردت بشدة على التهديدات الأمريكية للشركات الصينية بالعلاقة مع العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال تشاو بهذا الشأن: “ستتخذ الصين بحزم جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والأفراد الصينيين”، مشددا على أن الصين “تعارض بشدة أي عقوبات أمريكية أحادية الجانب”.

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في تصريح صحفي، من أن فرض العقوبات على صادرات النفط والغاز من روسيا سيؤدي إلى مشاكل اقتصادية تؤثر على جميع الأطراف، مضيفا تشديده على أن “الصين تعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب التي لا تستند إلى القانون الدولي. والتلويح بعصا العقوبات لن يجلب لنا السلام والأمن، ولن يؤدي إلا إلى مشاكل خطيرة للاقتصاد ونوعية الحياة في البلدان المعنية”.

اعتراف أمريكا بمنشآت الأبحاث البيولوجية

أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، وجود “منشآت أبحاث بيولوجية” في أراضي أوكرانيا، قائلة إن بلادها تعمل على منع وقوع هذه المواقع في سيطرة روسيا.

وقالت نولاند، خلال جلسة استماع في الكونغرس اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول ما إذا كانت في أوكرانيا أسلحة كيميائية أو بيولوجية: “تتوفر لدى أوكرانيا منشآت خاصة بالأبحاث البيولوجية. نحن قلقون من أن القوات الروسية يمكن أن تحاول بسط السيطرة عليها”.

وتابعت: “لهذا السبب نعمل مع الأوكرانيين على تمكنهم من منع وقوع أي من هذه المواد البحثية في قبضة القوات الروسية حال اقترابها”. كما أكدت نولاند خلال الجلسة أن الولايات المتحدة ستسعى إلى إلحاق “هزيمة استراتيجية” بروسيا في أوكـرانيا.

الصين تطالب بالتوضيح

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليزتسيان الولايات المتحدة إلى توضيح أنشطتها البيولوجية. وقال ليزتسيان تعليقا على معلومات حول مختبرات بيولوجية تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا: “نطالب الولايات المتحدة بتوضيح أنشطتها البيولوجية في الداخل والخارج”.

وأكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، وجود “منشآت أبحاث بيولوجية” في أراضي أوكرانيا، قائلة إن بلادها تعمل على منع وقوع هذه المواقع في سيطرة روسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف أتلف فور انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مكونات مسببة للأمراض الجرثومية، في مختبرات نشطت بتمويل أمريكي قرب الحدود الروسية.

الصين تتهم الناتو

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان اليوم الأربعاء إن تحركات حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة دفعت التوتر بين روسيا وأوكرانيا إلى “نقطة الانفجار”.

وحث المتحدث واشنطن، خلال إفادة صحافية يومية، على أخذ مخاوف الصين على محمل الجد وتجنب تقويض حقوقها أو مصالحها في التعامل مع قضية أوكرانيا والعلاقات مع روسيا.

روسيا تحذر من كارثة الأنشطة البيولوجية

قالت وزارة الخارجية الروسية، إنه لو لم يتم إيقاف نشاط المختبرات البيولوجية في أوكرانيا لخرجت الآن عن السيطرة.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أنه “إذا لم يتم إيقاف هذا (نشاط المختبرات البيولوجية في أوكرانيا) الآن، فسيكون كل شيء خارج نطاق السيطرة، وسيخضع حصريا لسيطرة القوى المتطرفة، والتي يبدو أنها بدورها لم تعد خاضعة للسيطرة”.

وأوضحت المتحدثة أن البيانات المتعلقة بوجود مختبرات بيولوجية أمريكية في أوكرانيا تغير تماما صورة مشاركة واشنطن، مضيفة أن هذه أداة لتهديد مباشر لروسيا الاتحادية.