أكدت شركة النفط اليمنية أن ما تسمى شركة النفط في عدن الخاضعة لقوى العدوان رفضت تحميل مواد نفطية للقاطرات المتجهة إلى المناطق الحرة في ظل استمرار منع دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة.

وقال ناطق شركة النفط عصام المتوكل إن رفض تحميل مواد نفطية لقاطرات التجار القادمة إلى المناطق الحرة يأتي رغم امتلاء خزانات الشركة في عدن بالوقود ووجود 4 سفن نفطية في غاطس ميناء عدن.

وأوضح أن هذه الممارسات التعسفية تهدف لتضييق الخناق على المواطنين في المحافظات الحرة ليزعم إعلام العدوان بأن شركة النفط في صنعاء تمنع دخول القاطرات.