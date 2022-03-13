وجه النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، بالإفراج عن 535 سجيناً، في الإصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية بمحافظات الحديدة وحجة وريمة.

جاء ذلك خلال نزوله الميداني ومعه رؤساء ووكلاء النيابات، إلى السجون بالمحافظات، للتفتيش وتفقد أوضاع المساجين والمحبوسين احتياطياً.

وأوضح القاضي الديلمي، أن النزول الميداني يأتي تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، لتلمس احتياجات وشكاوى السجناء ومساعدتهم قبل شهر رمضان.

وأكد حرص النيابة العام على منح السجناء حقوقهم المكفولة قانوناً.. مهيباً برؤساء ووكلاء النيابة، مواصلة النزول الميداني لبحث الحالات المستحقة للإفراج الشرطي، والمتعثرة عن سداد ما عليها من حقوق خاصة للغير.

يذكر أنه تم الإفراج عن 70 سجيناً من الاصلاحية المركزية في محافظة صنعاء مطلع الأسبوع الماضي.