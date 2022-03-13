أدان المكتب السياسي لأنصار الله، اليوم الأحد، إعدام النظام السعودي لـ81 شخصا بينهم 7 يمنيين من ضمنهم أسيرين من أبطال الجيش واللجان الشعبية.

واعتبر المكتب السياسي لأنصار الله في بيان له، تلك الممارسات جريمة تضاف إلى سجل النظام السعودي الإجرامي في تعدٍ واضح للقوانين الإنسانية التي لم يراعها.

وجاء في البيان: “إننا إذ ندين ونرفض بشدة هذا العمل الإجرامي الذي يتنافى كلياً مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، لنؤكد أن هذه الجريمة، وغيرها من الجرائم لن تسقط بالتقادم”.

وحمّل البيان النظام السعودي تبعات هذه الممارسات الإجرامية في تعامله مع الأسرى خارج الأطر الإنسانية والدينية والأخلاقية.