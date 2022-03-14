مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية دعا رئيس أوكرانيا الى استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي وتناغم مع ذلك بريطانيا وبهذا الصدد أوضح نائب وزير خارجية الروسي سيرغي فيرشينين ان الدعوة الى استبعاد روسيا من مجلس الامن الدولي منفصلة عن الواقع، مؤكداً أن أي قرار في هذا الاتجاه يتطلب موافقة موسكو أولا، وثلثي أعضاء الأمم المتحدة.

وقال نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين في تصريح لصحيفة “إزفستيا”: “لقد تم التعبير عن مثل هذه المقترحات والأفكار، لكنها غير واقعية على الإطلاق”.

وأضاف أن تعديل أحكام عمل مجلس الأمن والعضوية فيه، يتطلب تصويت ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالحه ومصادقة ثلثي الدول الأعضاء عليه في برلماناتها.

وتابع: كما يجب أن يصوت جميع الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن لصالح القرار بمن فيهم روسيا… من الواضح أن مثل هذا القرار لن يمر.

المصدر: ” نوفوستي”