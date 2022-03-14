ورد الآن .. وزارة الداخلية اليمنية بصنعاء تصدر بيان عاجل

ورد الآن .. وزارة الداخلية اليمنية بصنعاء تصدر بيان عاجل

ورد الآن .. وزارة الداخلية اليمنية بصنعاء تصدر بيان عاجل

أوضحت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ الوطني ملابسات الانفجار الذي وقع اليوم بمديرية السبعين واسفر عن سقوط ضحايا.

أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري أن الانفجار الذي حدث في شارع ٢٢ مايو امام فندق الشذروان بمديرية السبعين بصنعاء ناجم عن عبوتين ناسفتين، انفجرتا بشخصين حاولا وضعها أمام الفندق.

وأكد العميد العجري أن الانفجار اسفر عن مقتل الشخصين وإصابة 4 مواطنين بينهم حارس الفندق وإصاباته بليغه. مشيرا إلى أن التحقيقات لاتزال جارية للكشف عن ملابسات الجريمة

وستكشف الأجهزة الأمنية غداً عن عملية أمنية استخباراتية نوعية أسقطت مخططاً إجرامياً تديره الاستخبارات السعودية.

وأوضح مصدر أمني أن المخطط الإجرامي، كان يستهدف العاصمة صنعاء وبعض المحافظات بعدد من السيارات المفخخة.