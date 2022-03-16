أشادت هيئة رئاسة مجلس النواب بكفاءة واقتدار الأجهزة الأمنية ودورها في إفشال المخطط الإجرامي، الذي تديره الاستخبارات السعودية، لاستهداف العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة.

ونوّهت هيئة رئاسة المجلس، في بيان صادر عنها اليوم الاربعاء، بالعملية الاستخباراتية النوعية لجهاز الأمن والمخابرات والجهات الأمنية، التي كشفت المخطط الإرهابي، وأحبطت مساعي تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وأدواته في زعزعة الأمن والاستقرار، وإقلاق السكينة العامة في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تنعم بالأمن والاستقرار، في ظل القيادة الثورية الحكيمة، والمجلس السياسي الأعلى، وحكومة الإنقاذ الوطني.

وأشارت إلى أن المخطط الإرهابي السعودي كان سيستهدف الشعب اليمني بمجازر جماعية، لا تقتصر على أحد، وقالت: “لم يكتفٍ النظام السعودي المجرم بالقصف والتدمير بالأسلحة المحرمة دولياً والحصار، لكنه لجأ إلى وسائل قذرة للنيل من الشعب اليمني الصامد”.

وأكدت هيئة رئاسة مجلس النواب أن الأعمال العدوانية لن تزيد الشعب اليمني إلا ثباتاً وصموداً واستبسالاً حتى تحقيق النصر، ودحر الغزاة والمحتلين عن كافة الأراضي اليمنية.

وحثت الجميع على اليقظة والحذر من مخططات العدوان، والعمل على تكامل الجهود لإحباط المؤامرات والدسائس، التي تحاول النيل من اليمن أرضا وإنساناً، والتعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن أي أعمال مشبوهة تستهدف الوطن وأمنه واستقراره.

وأوضحت الهيئة أن المخطط السعودي- الأمريكي – الصهيوني يكشف مدى العلاقة التي تربط تلك الأنظمة، وأدواتها من الجماعات التكفيرية والإرهابية، ويؤكد في الوقت ذاته مدى التخبط والفشل والادعاءات المتناقضة خلف الشعارات الزائفة بحجة حماية الشرعية المزعومة، في حين أنها تمارس القتل والإرهاب اليومي ضد أبناء الشعب اليمني منذ سبع سنوات.

كما أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب، في بيانها، أهمية الاستمرار في التحشيد ورفد الجبهات بالمال والرجال، ودعم وإنجاح حملة “إعصار اليمن” للتحشيد والاستنفار.