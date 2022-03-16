علق نائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى على العملية الأمنية التي أحبطت مخطط قوى العدوان في استهداف الأمن والسلم الداخلي عبر السيارات الملغومة، مؤكدا أن هذه الجريمة لن تمر بدون عقاب.

وقال اللواء المرتضى للمسيرة إن من يدير الخلية الإجرامية عناصر مرتبطة بالأجهزة الأمنية للعدو الذي يمول القاعدة ويمكنهم من أعمال رسمية.

وذكر أن عمل الخلية الإجرامية رهيب جدا، ولولا فضل الله وجهود الأجهزة الأمنية إلى جانب العمل الميداني كانت ستحصل كارثة.

وأوضح أن المخطط تم إحباطه بفضل الله، مؤكدا أنه لن يمر دون عقاب وسيتم متابعة باقي المتورطين.

ودعا اللواء المرتضى المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة لزعزعة الأمن والاستقرار الذي تعيشه المناطق الحرة.