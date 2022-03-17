غرقت، اليوم الخميس، سفينة إماراتية تحمل شحنة سيارات على بعد 30 ميلاً من ميناء عسلويه جنوب إيران.

ووفق وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” قال رئيس دائرة السلامة وحماية البيئة البحرية بدائرة الموانئ والملاحة البحرية لمحافظة بوشهر: إن سفينة نقل عربات إماراتية تعرضت اليوم للغرق على بعد 30 ميلا من ميناء عسلوية التابع للمحافظة.

لفت “حجت خسروي” إلى أنه فور تبلغ السلطات البحرية في محافظة بوشهر خبر تعرض السفينة الإمارتية إلى خطر الغرق، قامت بإرسال قاطرتين وقطعة بحرية لإنقاذها لكن سوء الأحوال الجوية حالت دون ذلك مما أدى إلى غرق السفينة.

وأضاف أن القطعة البحرية “ناجي 18″، متواجدة في موقع الحادث لإنقاذ 30 شخصا كانوا على متن السـفينة الإماراتية المنكوبة.

تابع: “بالنظر إلى وجود 30 راكباً على متن السفـينة الإماراتية على الماء بسترات نجاة، فقد تم تقديم طلب طائرة هليكوبتر لتسهيل مهمة الإنقاذ”.