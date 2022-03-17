شركة الغاز تستأنف بيع الغاز في 45 محطة بالعاصمة صنعاء ” في هذا الموعد وبهذا السعر الجديد”

شركة الغاز تستأنف بيع الغاز في 45 محطة بالعاصمة صنعاء ” في هذا الموعد وبهذا السعر الجديد”

استأنفت الشركة اليمنية للغاز توزيع مادة الغاز عبر محطات السيارات في العاصمة صنعاء بعد استكمال تفريغ ونقل حمولة السفينة غاز انرجي والتي وصلت ميناء الحديدة مطلع الاسبوع الحالي بعد احتجازها من قبل تحالف العدوان السعودي الامريكي لنحو 3 أشهر .

وقال الناطق باسم الشركة علي معصار لل المسيرة نت إن الشركة باشرت بيع الغاز للسيارات ابتداء من اليوم عبر 45 محطة غاز توزعت في عموم العاصمة صنعاء ، وبسعر 411,25 للتر الواحد ، هي قيمة الشحنة مضافا اليها غرامات احتجاز تحالف العدوان للسفينة والتي قاربت ال3 أشهر .

واضاف : ان حملة السفينة غاز انرجي البالغة 470 طن متري من الغاز ستسهم في تخفيض حدة الازمة من مادة الغاز المنزلي في المناطق الحرة ، والتي يتسبب بها حصار تحالف العدوان لميناء الحديدة ، وتخفيض ادارة الغاز في صافر المسيطر عليها من قبل مرتزقة العدوان لكميات الغاز المنزلي الواردة الى المناطق الحرة بنسبة 40%.

ولفت الى ان التعبئة ستقتصر ابتداء من غد الجمعة على السيارات المرقمة بالتعاون مع وزارة الداخلية والادارة العامة للمرور ، فيما سيضمن السعر العادل الذي جرى توفيره وفق الظروف الحالية للغاز التجاري المستورد عبر ميناء الحديدة عودة اسعار المواصلات الى ماهي عليه لباصات الاجرة العاملة بالغاز.