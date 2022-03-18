أكد وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، أن “من يساعد الكيان الصهيوني أو يتحرك في مسار دعمه سيدفع ثمن ذلك يوما ما”.

وقال خطيب في تصريحه خلال ملتقى أقيم لتكريم اسبوع القوى الأمنية في البلاد “الكيان الصهيوني إنما يقصر في عمره بممارساته وأعماله الشريرة”.

وأضاف: “من يساعد هذا الكيان المناهض للإسلام والدين والبشرية، أو يستضيفه أو يتحرك في مسار دعمه، فليعلم بأنه سيدفع ثمن ذلك يوما ما”.

موجها الشكر للحرس الثوري “لمبادرته القوية التي جاءت في وقتها المناسب في الرد الصاروخي على ممارسات الكيان الصهيوني الشريرة”، في إشارة للضربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة لمقر الموساد الإسرائيلي بمدينة أربيل في إقليم كردستان العراق.

وأشار إلى أن “هذه المبادرة تأتي في سياق تعزيز أمن البلاد”.