نفى الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله “بشكلٍ قاطعٍ وجود مقاتلين وخبراء من حزب الله في أوكرانيا يقاتلون إلى جانب القوّات الروسية”، وأضاف “لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا خبير إلى هذه الساحة أو أيّ ساحة من ساحات هذه الحروب”.

وأكّد سماحته أنّه “يجب أن نطالب الدولة اللبنانية والحكومة بتشكيل هيئة طوارئ لأنّ تداعيات الحرب وصلت إلى لبنان والمنطقة”.

وفي كلمة له في الحفل السنوي السابع والثلاثين لجمعية كشافة الإمام المهدي (عجّل الله فرجه)، أوضح السيد نصر الله “‏يجب أن نطالب الدولة اللبنانية والحكومة ‏اللبنانية بأنّه يجب أن تشكّل هيئة طوارىء، لأنّ تداعيات الحرب وصلت إلى لبنان وإلى ‏المنطقة، خصوصًا فيما يتعلّق بالحاجيات الأساسية في البلد، إنعكاسها على موضوع ‏المشتقات النفطيّة، وموضوع القمح والخبز والزيت ومواد غذائية أخرى”.

وأضاف سماحته “‏هذا يتطلّب أن تشكّل الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية لجنة، وتقوم بدراسة، وتعقد جلسة ‏وتشكّل هيئة طوارىء مثل ما تقوم به كلّ دول العالم”، ولفت إلى أنّ “دولًا كبرى في العالم وليس لديها ‏مشاكلنا ولا أزماتنا شكّلت لجان طوارىء لكي تتابع التداعيات خصوصًا ‏على المستوى الغذائي، والدولة اللبنانيّة معنيّة بهذا الموضوع”.

وحول ادّعاء بعض الفضائيات العربيّة أنّ ‏مقاتلين وخبراء عسكريين من حزب الله باتوا موجودين في أوكرانيا، قال سماحته “أنا اليوم أنفي ‏بشكلٍ قاطعٍ أيّ شيء من هذا ‏القبيل”، وأضاف “هذه أكاذيب ليس لها أيّ أساس من الصحة، لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا ‏خبير إلى هذه الساحة ولا إلى أيّ ساحة من ساحات الحروب، وساحات المعارك، وسنسمع في الأيام القليلة ‏المقبلة، فضائيات عربيّة ومواقع تواصل ووسائل إعلام وسيؤلفون عليها نغمة “طويلة ‏عريضة” محورها “تدخل حزب الله في الحرب في أوكرانيا”.

وتابع سماحته “على كلّ سنظلّ نصدر بيانات نفي، ولكن ‏اليوم أودّ في هذا الأمر أن أؤكد أنّ هذا ليس له أيّ أساس من الصحة، هذه مجرد شائعات ‏ومجرد أكاذيب”. ‏

وفي مستهل الكلمة، باركَ السيد نصر الله للجمعية عيدها وثباتها على طول السنين، مُعتبرًا أنّ الأجيال تمضي بأمانٍ في كنفها بهمّة وجهود القادة والقائدات الذين تطوعوا لخدمة الإنسان والمجتمع، مؤكّدًا على أنّهم مبدعين في كلّ المجالات، وختم سماحته متوجهاً بالشكر للقادة والقائدات فردًا فردًا على الإنجازات سائلاً الله تعالى أن يتقبل منهم ذلك.

وتخلّل الحفل عرض فيلم الرؤية الإستراتيجيّة الجديدة للجمعية 2022-2024 بعنوان “قادرون”، ثم كلمة لرئيس الجمعية الشيخ نزيه فياض.