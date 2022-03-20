بارك تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان العملية العسكرية كسر الحصار الثانية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية على أهداف حيوية ومهمة في العمق السعودي، بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

واعتبر التحالف في بيان له، العملية امتداداً لعمليات كسر الحصار التي ستستمر كحق مشروع في مواجهة تحالف العدوان وممارساته التعسفية بحق الشعب اليمني واستمراره في استهداف الشعب اليمني وتدمير مقدراته.

ولفت إلى أن استمرار العمليات النوعية في عمقي العدو السعودي الإماراتي، أبلغ رد على جرائم وانتهاكات وممارسات ومغالطات وتضليل العدو السعودي ومن يسير في نهجه من مرتزقة وعملاء وخونة.

وأكد تحالف الأحزاب أن العمليات المركزة ونوعية الأهداف المنتقاة وإصابتها، سيترتب على ذلك إيجاد مسار سياسي فاعل تكون خيارات الشعب اليمني وإرادته الحرة عنواناً لهذا المسار وضامناً لنتائجه.