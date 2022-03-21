تعد القوة الصاروخية اليمنية أحد برز أسلحة القوات المسلحة وهي القوات التي خضعت لعملية بناء متكامل خلال فترة العدوان والحصار وكانت حاضرة في المعركة وتمكنت القوات المسلحة من خلال هذه اليد الضاربة من توجيه ضربات موجعه للعدو والحقت به خسائر كبيرة.

واعتمدت هذه القوة على تراكم الخبرة في المؤسسة العسكرية وكذلك على الاستفادة من التجارب في التطوير، وباتت القوة الصاروخية تعتمد بنسبة 100% على خبرات يمنية.

وقال العميد يحيى سريع انه خلال معركة الحرية والاستقلال المستمرة حتى يومنا هذا نفذت القوة الصاروخية بعون الله 1826 عملية عسكرية منها 1237 عملية استهدفت تجمعات العدو وتحشيداته ومعسكراته ومقراته داخل أراضينا الوطنية.

و589 عملية استهدفت العدو خارج جغرافيتنا الوطنية منها عمليات استهدفت عمق العدوين السعودي والاماراتي.

وأضاف “تمتلك القوة الصاروخية مخزوناً استراتيجياً تعمل على تعزيزه يوماً بعد آخر ليشكل ضمانة دفاعية لهذا الشعب ضد كل المتآمرين والغزاة وأذنابهم.