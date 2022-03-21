نفذت القوات المسلحة خلال معركة التصدي للعدوان الغاشم ما يزيد على 13208 عملية عسكرية منها 6681 عملية هجومية و6527 عملية تصدي وافشال محاولات هجومية للعدو وزحوفات.

وقال العميد يحيى سريع حققت القوات المسلحة إنجازات نوعية شهدها الجميع خلال متابعة مسيرتنا الجهادية في الميدان واضاف” في الوقت الذي كان فيه أعداؤنا يستمدون الدعم من الأمريكي والبريطاني والعالم المتآمر كان قائدنا وكان المجاهدون يحفظهم الله يستمدون العون من الله عز وجل.

وأضاف: ثقتنا به عالية لا تتزعزع وكما تصدينا للمؤامرات السابقة من زحوفات وهجمات وتصعيد عسكري شامل سنتصدى بايمان وعزيمة وقوة وثقة بالله لأي تصعيد جديد.

ومن أبرز العمليات العسكرية الهجومية لقواتنا:

عملـية نصر من الله بمراحلها الثلاث.

عمـلية البنيان المرصوص.

عمـلية عسكرية واسعة لم يعلن عنها.

عمـلية فأمكن منهم.

عمليات البأس الشديد.

عمـلية ربيع الانتصار.

عمليات عسكرية واسعة في البيضاء والضالع وشبوة ومأرب.

عمليات توازن الردع.

إضافة الى ما يقارب 10 عمليات عسكرية لم تعلن.

عمليات إعصار اليمن الثلاث.

عمليتان ضمن كسر الحصار.

وأشار العميد يحيى سريع الى ان هذه العمليات أدت الى تحرير أراضي واسعة كان العدو قد توغل فيها.

تكبيد العدو خسائر بشرية كبيرة وتدمير المئات من المدرعات والآليات ومخازن الأسلحة واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة.