ميليشيات الإخوان تقتحم فندق الإمتياز السياحي وسط شارع التحرير بتعز

اقتحم مسلحون فندق سياحي وسط شارع التحرير، اليوم الثلاثاء، وقاموا بطرد كل العاملين فيه.

وقالت مصادر محلية ان القائد العسكري في محور تعز والتابع لمليشيات حزب الإصلاح، أقدم اليوم الثلاثاء، على اقتحام فندق سياحي في مدينة تعز المحتلة والخاضعة لسيطرة الإخوان منذ سنوات.

وأكدت مصادر أن المدعو عبد الله عبد الواحد قائد إحدى كتائب اللواء 22 ميكا، اقتحم مساء اليوم، برفقة عناصره وعلى متن طقم الدولة، فندق الامتياز السياحي بشارع التحرير الأسفل، وسط مدينة تعز.

ولفتت المصادر، إلى قيام القيادي الاخواني مع مرافقيه بطرد العاملين في فندق الامتياز بعد اقتحامه وإغلاقه في مؤشر يؤكد الانفلات الأمني الذي تعيشه مدينة تعز.

وأظهرت صورة موثقة من عدسة أحد العاملين، أثناء اقتحام الإخواني عبدالواحد، فندق الامتياز بتعز.

وأكدت مذكرتين صادرتين عن إدارة البحث الجنائي في تعز، ان المتهمون اقتحموا فندق الامتياز ونهبوا محتوياته وجهاز كاميرات المراقبة، واعتدوا على مدير الفندق وطردوا العمال منه، كما طردوا النزلاء وقاموا بإغلاق الفندق رغم وجود عائلة مستأجر الفندق بالداخل.

وطالبت إدارة البحث من مدير الأمن مخاطبة قائد المحور وقائد اللواء 22 ميكا للقبض على المتهمين وإرسالهم لاستكمال إجراءات التحقيق.