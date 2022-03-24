اولاً: كاتبة من قارة افريقيا_ نيجيريا Ibiekuta Ebenezer اذا كانت روسيا بعبع فان الغرب هو الشيطان في سياق حديثها عن قارة افريقيا وطنها الاسمر

تقول الكاتبة الافريقية: روسيا لم يكن لديها يوما عبيدا سودا ولم يكن لديها سوقا لتجارة السود. روسيا لم تشارك يوماً بمؤتمر برلين عام ١٨٧٨ الذي تقاسم أفريقيا كقطعة لحم. روسيا لم تستعمر يوماً دول أفريقية النامية ولم تنهب مواردها كما فعلت باقي الدول الاستعمارية بين عامي ١٩١٤_١٩٦٠.

روسيا لم تقم يوماً بتأسيس شبكة امان للقادة الأفارقة لإخفاء مسروقاتهم من الأموال ومن ثم منح هذه الأموال المسروقة كقروضٍ بفوائدَ عاليةٍ إلى أفريقيا لتطوير نفسها

((هذا نفس مايحدث مع اليمن فالرئيس الراحل صالح عفاش و بيت الاحمر الشيخ عبدالله والجنرال علي محسن ينهبون خيرات اليمن من عمولات شركات النفط الراسمالية الغربية المتوحشة ويكنزوها في بنوك سويسرا لاجراء عمليات غسيل للاموال لانها رشوة من شركات النفط الراسمالية لموظف حكومي.

وهذه هي معايير منظمة الشفافية العالمية لمكافحة الفساد الدولي اى رشوة من شركة نفط لمسؤول حكومي كبير او صغير للحصول على امتيازات ومصالح بعيدا عن القوانيين ذات العلاقة يعتبر فساد والموظف فاسد والدولة فاسدة لذلك يتم توريد هذه الاموال الحرام والغير مشروعه للروساء والمتنفذين الى بنوك غسيل الاموال والرقيق الابيض والارهاب والمخدرات والمتاجرة بالاعضاء وباسماء وهمية.

اضافه الى عده حسابات للرؤساء والابناء، وهذه البنوك تقع في سويسرا لانها تتمتع بقانون يمنع الكشف عن ارصده حسابات الناهبين المجرمين للدول والمنظمات عند الطلب واللصوص في امان بنوك يسيطر عليها اسهم الرأسمال اليهودي الصهيوني المسيحي الغربي والمرتبط بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي عبر عائلة “روتشيلد” اليهودية المسيطرة والتي تتحكم بالسياسية والشركات وتجمد هذه الاموال وتقوم باعادة منح قروض لهذه الدول من اموال الرؤساء من اموال الرشاوي وبفوائد تتراكم وتعجز الدولة عن السداد.

فيتم رهن ثروات البلاد تحت الارض لعشرات السنين لهذه الشركات النفطية والوكلاء هم انفسهم يتم تدويرهم بالوراثة بنفس العائلات السياسية والعائلات التجارية اكيد هناك خلل ما لدى هذه العائلات وتكرار فتح صفحة جديدة يعني ترحيل الازمات للمستقبل فكل صفحات الدفاتر والسجلات والمجلدات كلها كالحة السواد ومخضبة بالدماء والاشلاء والجماجم من حوالي خمسين عاما واكثر من زمن الوصاية السعودية على اليمن عام 1970م اذا معيار الشر هو اليهود المُفسدين بالارض ومن يتولهم بطريقة مباشرة او غير مباشرة))

تضيف الكاتبة الافريقية وتقول:

روسيا لم تغز ولم تزعزع استقرار اي بلدٍ أفريقي (ليبيا؛ الصومال؛ الكونغو؛ بوركينا فاسو؛ مصر؛ جنوب أفريقيا.. الخ)

روسيا لم تقتل أبداً أياً من الأفارقة بينما قتلت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية المئات بل الآلاف من مناضلينا لأجل الحرية الأفريقية في أفريقيا.

مايزال المقاتلون الأفارقة من أجل حرية بلادهم يقبعون في سجون مختلفة وفي أبراج محصنة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتسائل الكاتبة الافريقية عن:

من قتل المناضل ماركوس غارفي الأسود في امريكا؟ من قتل توماس سانكارا في بوركينا فاسو؟ من قتل باتريس لومومبا في الكونغو؟ من قتل المناضل الأفروامريكي مالكوم اكس في أمريكا؟ من قتل معمر القذافي في ليبيا؟ من قتل القس مارتن لوثر كينج الأمريكي من أصل أفريقي؟

من قتل الموسيقي المناضل الامريكي توباك شاركور؟ من قتل الموسيقي والمناضل النيجيري فيلا كوتي؟ من قتل ستيفن بيكو في جنوب أفريقيا؟ من قتل سلمان ماهلانغو في جنوب افريقيا؟ من قتل خمسة مليون في مجزرة بيافرانس في نيجيريا.. الخ

ثم تجيب الكاتبة:

من فعل كل ماسبق هو نفسه من يروّج أن روسيا أصبحت (بعبعاً)، انهم اولئك الذين استعمروا ولمدة مئة عام دولاً كثيرةً في أفريقيا و من ثم رفضوا مشاركة التكنولوجيا الخاصة بهم معها. يريدون من أفريقيا ان تحبّ مايحبّون وان تكره مايكرهون. هذا لن يحدث مطلقا مرةً ثانيةً.

إذا كانت روسيا (بعبعاً) حقاً فإن الغرب هو الشيطان نفسه. “انتهي مقال الكاتبة الافريقية ”

ثانياً: تعقيب ابوجميل انعم العبسي

لقمان الحكيم من اولياء الله الصالحين وهو من قارة افريقيا و داكن البشرة واكثر قتامه بالاسمرار واتاه خالق السموات والارض الحكمة وكان من الشاكرين وسميت احدى سور القرآن الكريم باسم لقمان ذكر فيها لقمان الافريقي الاسمر عده حكم ايمانية وهو يوصي ابنه.

وتناولها السيد/ القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وينصره في محاضرات شهر رمضان المبارك لاهميتها بالعبودية لله وعدم الشرك واحترام الام وان يشكر الله سبحانه وتعالى وان يطيع الوالدين وان يصاحبهما بالمعروف حتى وان جاهدوه بالشرك بالله. وان يقيم الصلاة ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر والصبر وعدم التكبر والاختيال مرحاً وان انكر الاصوات لصوت الحمير.

أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّیۡطَـٰنِ ٱلرَّجِیم

قال تعالى: “وَإِن جَـٰهَدَاكَ عَلَىٰۤ أَن تُشۡرِكَ بِی مَا لَیۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمࣱ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِی ٱلدُّنۡیَا مَعۡرُوفࣰاۖ وَٱتَّبِعۡ سَبِیلَ مَنۡ أَنَابَ إِلَیَّ ثُمَّ إِلَیَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ” صدق الله العظيم ( سورة لقمان الآية ١٥).

الخلق صنفان

الامام علي بن ابي طالب رضوان الله عليه في عهده لوالي مصر مالك الاشتر رضوان الله عليه قال فيه :” الخلق صنفان اخ لك بالدين ونظير لك بالخلق”، والفطرةالانسانية بالحق والخير موجوده في النفس البشرية فهم من خلق الله سبحانه وتعالى العادل القاسط .

وليس كلما ذكرنا نماذج عادلة بالفطرة الانسانية على مستوى العالم من الصين الى اوروبا الى الهند الى كوبا الى فنزويلا الى اوروبا الى روسيا الى افريقيا نسمع خطاب تكفيري داعشي اخواني سلفي فهم كفار وكفار وكفى وما ذنب هؤلاء اللذين لم يصلهم الاسلام اسلام الرحمة للعالمين.

بل ان ماوصلهم هو التأسلم الوهابي الاخواني السلفي التكفيري المتوحش الذي شوه الاسلام وجعل الغرب الاقصى والشرق الاقصى وكل العالم ينظر الى الاسلام وكأنه ثقافة تكفير وتفجير سيارات مفخخة واحزمة ناسفة وذبح بالسكاكين بالمخالفة لتعاليم القرآن الكريم.

أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّیۡطَـٰنِ ٱلرَّجِیم

قال تعالى: “وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَـٰكَ إِلَّا رَحۡمَةࣰ لِّلۡعَـٰلَمِینَ ”

صدق الله العظيم (سورة الانبياء الآية ١٠٧)

خطاب التكفير الداعشي الاخواني السلفي هو امتداد لخطاب محمدبن عبدالوهاب الذي كفر اهل البيت الكرام وكل المسلمين في ديار الاسلام وهم الطارئين على الاسلام والامة الاسلامية والنتيجة تمزيق الامة الاسلامية وتقسيم الوطن العربي واحتلاله ونهب خيراته وزراعة الكيان الصهيوني في فلسطين حتى وصلنا الى مرحلة تحالف كل نسخ الوهابية مع تحالف اليهود والنصارى امريكا واسرائيل وبريطانيا فهم اصدقاء وحلفاء.

بينما المسلمين ابناء البلاد المقاومين لتحالف الظالمين هم مُحتلين ومليشيات وارهاب وكفار وشرك ومتمردين، ويراد بالاخير سيادة المُفسدين بالارض بهرطقة الدين الابراهيمي الموحد بعد ماسمي بسلام ابرهام، وتركيع الامة الاسلامية والبشرية والفطرية الانسانية عند اقدام اعدائها ويوم القيامة سياتي محمد بن عبد الوهاب واتباعه من سيد قطب والقرضاوي وصعتر والزنداني ودماء الكثيرين من المسلمين في الحجاز والشام والعراق وسوريا واليمن وليبيا وافغانستان معلقة في رقابهم.

وهم بالادعاء انهم يمثلون الاسلام والايمان بل يمثلون تأسلم تكفيري وهابي اخواني سلفي بمخطط يهودي ورعاية استعمارية انجليزية امريكية وشرهم مستمر حتى بعد وفاتهم اذاً معيار الشر هنا هو اليهود ومن يتولهم.. وبالمقابل سياتي يوم القيامة الكافر الملحد وبالفطرة الانسانية “توماس اديسون” مخترع المصباح الكهربائي ولادماء سفكت على يديه وله خير اثناء حياته وبعد مماته لانه نفع البشرية باختراعه لانه ترك خيرا بعد وفاته للبشرية جمعاء دون استثناء.

والمعيار هنا والخير الذي قدمه للبشرية دعوا الله يحكم بين عباده يوم القيامة باخ بالدين ونظير بالخلق، ولاداعي ان نستجر خطاب التكفير الوهابي المُنتج اليهودي وان يحتكر البعض انه يمتلك مفاتيح الجنة والنار ويوزع صكوك الكفر والايمان، خاصة عندما نلامس الفطرة الانسانية الاخلاقية التي تحترم وتجل الحق والخير وتقدم للبشرية خدمات انسانية حتى بعد وفاتها.

اما الاشرار المتحالفين مع تل ابيب بشكل مباشر اوغير مباشر لا نلتمس لهم العذر من ابناء جلدتنا اليمن او من الاقليم العربي والتركي فما بالك بالاستعمار والمُحتل الخارجي والاجنبي الصهيوني ومن يتحالف معه من الغرب الامريكي والاوروبي.

معايير الخير

قال رسول الرحمة للعالمين: انما بعثت لاتتم مكارم الاخلاق وايضاً قال الرسول محمد صلّ الله عليه وآله وسلم لو ادركت حلف الفضول لكنت من انصاره وهو حلف قبل الاسلام لنصرة المظلوم واغاثة الملهوف وهو الصادق الامين قبل الاسلام ثم ماذا عن قبائل جرهم اليمنية في مكة المكرمة والتي تزوج منها سيدنا اسماعيل عليه الصلاة والسلام وكان من نسله خاتم الانبياء والمرسلين ومن ذريته كوثر اهل البيت الكرام؟

ثم ماذا عن الملك تبع اليماني الذي استبقىٰ قبائل الأوس والخزرج في ارض مهاجرخاتم الانبياءوالمرسلين وكتب لهم كتاب لنصرته عند ظهوره؟ وماذا عن الملك سيف بن ذي يزن القائل لعبد المطلب في صنعاء وعلى انفراد لقد ان آوان ظهور خاتم الانبياء والمرسلين وكنت اتمنى ان ادركه لانصره ولكن للسن احكام واحذر عليه من اليهود؟

وماذا عن والد وام خاتم الانبياء والمرسلين! وعن بحيرى الراهب النصراني! وورقة بن نوفل المثقف العبري! والنجاشي النصراني ملك الحبشة ارض الهجرتين للمؤمنيين الاوائل ! و الرسول الكريم يصلي صلاة الغائب على الملك النجاشي النصراني بعد وفاته وماذا عن والد سلمان الفارسي !

نعم ماذا عنهم !وهم كانوا قبل الرسالة المحمدية الله يحكم بينهم يوم القيامة يا اولي الالباب اذا هنا لاوجود للمؤثر اليهودي الفاسد والمفسد.

معيار الشر

الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم قال اليهود هم الاشد عداوة للذين امنوا وفي اية اخرى وضح القران الكريم ان تحالف الظالمين هو تحالف اليهود والنصارى، وبلا الناهيه نها القران الكريم المسلمين من تولي تحالف اليهود والنصارى والذي تمثل لاحقا بتحالف اليهود مع الغرب الاوربي والامريكي المتوحش.

وقبل ذلك تحالف كفار قريش مع اليهود وكانت معركة الاحزاب خندق سلمان الفارسي، وتحالف اليهود مع بريطانيا والغرب الاوروبي، فكان الاستعمار الغربي الناهب لخيرات افريقيا واسيا وتمزيق وتقسيم الامة الاسلامية والوطن العربي وتحالف اليهود مع امريكا فكانت امريكا الامبريالية وتحالف اليهود مع الامارات والسعودية وقطر وتركيا فكان ربيع الاخوان المتوحش وخريف العدوان الاكثر توحشاً على اليمن.

اذاً معيار الشر هو من يتحالف مع المفسدين بالارض طائفة اليهود من بني اسرائيل لا الفطرة الانسانية من اوروبا او امريكا الاتينيية او الصين او كوبا او فنزويلا او روسيا بمواقف مؤيده للقضية الفلسطينية وتقاوم الامبريالية والصهيونية جزئيا ولن يكون القوم فلسينيين اكثر من الفلسطينيين انفسهم وبتوازن دولي نوعاما ما لايتيح لقوى الشر بالتحكم والسيطرة المطلقة ان مع العسر يسرا بانفراجه ما من هنا او هناك بالازمات السياسية والعقوبات الاقتصادية الامريكية الصهيونية.

والخير للبشرية للجمعاء باختراعات العصر متعددة الاجناس والخلق صنفان اخ لك بالدين ونظير لك بالخلق وعيد الام كفر وحرام وبدعه وهو طاعة واحترام بالمطلق ولمدة يوم واحد بالعام بينما الهاتف والنت حلال وعلى مدار الساعة وبه شر وخير وكلها من منتجات الفطرة الانسانية للخير، وبجزئية النت اليهود هم من سخروه وبالاستثمار للشر والفساد والتجسس للسيطرة والتحكم وبوسائل قذرة للايقاع والابتزاز،

اذاً معيار الشر هم المُفسدين بالارض بني قينقاع خيبر ونظير الزمان تل ابيب ومن يتولهم هادي والامارات وقطر وتركيا والسعودية.

____________

المشهد اليمني الأول

24مارس 2022م