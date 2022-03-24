ورد الآن.. صنعاء تدعو جميع المواطنين بمختلف المحافظات دون استثناء التأهب للقيام بهذا “الأمر الهام” (وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة)

دعت العاصمة صنعاء، جميع المواطنين بمختلف المحافظات للإحياء ذكرى اليوم الوطني للصمود بالخروج المهيب الى الساحات لتأكيد الإستمرار بمواجهة العدوان.

ودعت اللجنة المنظمة للفعاليات، اليوم الخميس، جماهير الشعب اليمني الصامد للخروج المهيب والمشرف في العاصمة صنعاء مختلف المحافظات للمشاركة في مسيرات اليوم الوطني للصمود يوم السبت المقبل.

وأهابت اللجنة بأحرار الشعب اليمني بأن يكون الحشد بمستوى المناسبة التي تعبر عن صمود الشعب اليمني في وجه قوى العدوان، أن الشعب جاهز للصمود والثبات حتى تحقيق النصر.

اقرأ أيضاً..

عاجل.. إعلان هام من العاصمة صنعاء بشأن موعد صرف الراتب