أصدرت وزارتي المالية والخدمة المدنية في العاصمة صنعاء اعلانين يتضمنان اخبارا سارة لعشرات الملايين من المواطنين، بشأن صرف رواتب لموظفي الدولة، قبل بدء شهر رمضان.

وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، أن الوزارة ستباشر صرف نصف راتب شهر مايو ٢٠١٨ من السبت القادم.

وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير المالية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة قد خاطبت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات قبل اسبوع، حسب توجيهات فخامة الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، لسرعة موافاتها بكشوفات المرتبات وإبلاغ الجهات بذلك.

وأشار إلى أن وزارة الخدمة بصدد التجهيز لذلك وفور وصول الكشوفات ستباشر المالية اصدار التعزيزات للبنك المركزي وتسليم كشوفات المرتبات إلى كاك بنك والبريد حسب الآلية التي تم اعتمادها بالصرف عبر أنظمة الدفع الإلكتروني.

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