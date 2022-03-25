أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن استبدال روسيا في مجموعة الـ20 يندرج في إطار المجموعة نفسها وأن الأمم المتحدة لا تبت في قضايا كهذه، داعيا لعالم تعددي.

وقال: “هذا قرار مجموعة العشرين… الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمم المتحدة ليسا عضوين في المجموعة، وبغض النظر عن ذلك، سأذكر ما صرحنا عنه بشأن قضية منظمة السياحة العالمية الأسبوع الماضي”.

وأضاف: “أنطونيو غوتيريش يخشى وضع سابقة ضارة لعمل النظام التعددي إذا تم تعليق عضوية روسيا في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة”.

وسبق للرئيس الأمريكي جو بايدن وأعرب عن “تأييده استبعاد روسيا في مجموعة العشرين”، معترفا بأن “بعض الدول الأخرى لا توافق على مثل هذه الخطوة”.

بدوره، أشار دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للكرملين إلى أن “تنسيق مجموعة العشرين مهم، لكن في ظل الظروف الحالية، فإن الاستبعاد منها لن يكون قاتلا بالنسبة لروسيا”.