استكملت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إصدار خلاصات كشوفات مرتبات النصف الأول من شهر مايو ٢٠١٨م.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية أنه تم موافاة وزارة المالية بتلك الخلاصات ورقياً وآلياً لاستكمال إجراءات التعزيز بالمرتبات إلى حسابات الجهات لدى البنك المركزي.

وأهابت بكافة وحدات الخدمة العامة المعنية فور وصول الاشعارات بتغذية حساباتها بالمرتبات لدى البنك المركزي، سرعة استكمال إصدار كشوفات المرتبات بصورتها النهائية وتعميدها واستكمال إجراءات الصرف قبل حلول شهر رمضان.

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