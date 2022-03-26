ورد الآن.. شاهد تفاصيل ما يحدث في مطار صنعاء هذه اللحظات (فيديو)

ورد الآن.. شاهد تفاصيل ما يحدث في مطار صنعاء هذه اللحظات (فيديو)

بث رئيس وكالة سبا للانباء نصر الدين عامر قبل قليل مشاهد مباشرة من داخل من مطار صنعاء الدولي تدحض مزاعم تحالف العدوان واختلاقه الأكاذيب والافتراءات عن عسكرة مطار صنعاء الدولي.

حيث طاف نصر الدين عامر بجميع مرافق ومكاتب المطار ومدرج الاقلاع داحضا تلك المزاعم التي يروج لها تحالف العدوان السعودي لاتخاذها ذريعة لاستهدافه

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مباشر من مطار صنعاء الدولي ردا على مزاعم تحالف العدوان pic.twitter.com/dH4haV7ie6 — نصر الدين عامر (@Nasr_Amer1) March 26, 2022

وكان وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد رائد جبل قد جدد التأكيد على مدنية مطار صنعاء الدولي الذي يعمل وفقاً للمعايير الدولية منددا بتعمد دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والامارات في اختلاق الأكاذيب والافتراءات عن عسكرة مطار صنعاء الدولي ..

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بحماية مطار صنعاء الدولي باعتباره المنفذ الوحيد لوصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وقال وكيل هيئة الطيران المدني “إن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يصلون ويغادرون من مطار صنعاء الدولي يومياً ولم يلحظوا أي نشاط خارج نطاق الطيران المدني”.

ولفت إلى أنه تم عقد اجتماع اليوم بالمطار مع موظفي الأمم المتحدة بشأن المطار وأكدوا بمهنية المطار المدنية”.