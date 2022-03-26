دعا رئيس الوفد الوطني المفاوض، محمد عبد السلام، النظام السعودي إلى اثبات الجدية في تحقيق السلام باليمن.

وأكد محمد عبد السلام :” إن التعاطي الايجابي مع المبادرة اليمنية التي أعلنها الرئيس المشاط والاستجابة لوقف إطلاق النار وفك الحصار واخراج القوات الاجنبية من اليمن، عندها يحل السلام”.

ولفت عبدالسلام في تغريدة له على “تويتر”، إلى أن الحديث عن الحلول السياسية ستتم في أجواء هادئة بعيدا عن أي ضغط عسكري أو انساني.