أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط عن مبادرة جديدة مع المملكة العربية السعودية، ومن طرف واحد.

وقال المشاط، نعلن بشكل أحادي تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا لمدة 3 أيام.

وأكد الإستعداد لتحويل هذا الإعلان لالتزام نهائي وثابت إذا التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي.

وأضاف المشاط: مستعدون لتحويل وقف المواجهات إلى التزام نهائي إذا أعلنت السعودية سحب جميع القوات الخارجية من أراضينا ومياهنا ووقف دعم مليشياتها المحلية في بلادنا.

وأشار الى تعليق العمليات الهجومية يشمل جبهة مارب ونعيد ما تضمنته مبادرة قائد الثورة بخصوص مارب وننتظر الرد عليها بالإيجاب

وأكد المشاط تجديد استعداد صنعاء التام للإفراج عن أسرى التحالف كافة بمن فيهم شقيق هادي وأسرى المليشيات المحلية ومن الجنسيات الأخرى مقابل الإفراج الكامل عن جميع أسرانا.

ودعى الرئيس المشاط، المبعوث الأممي إلى ترتيب الإجراءات وتيسير تبادل الكشوفات والاتفاقات التنفيذية دفعة كاملة أو على دفعات.

بنود المبادرة

– نعلن بشكل أحادي تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا لمدة 3 أيام

– نؤكد استعدادنا لتحويل هذا الإعلان لالتزام نهائي وثابت إذا التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي

– نعلن وقف المواجهات الهجومية في عموم الجبهات الميدانية لمدة 3 أيام

– مستعدون لتحويل وقف المواجهات إلى التزام نهائي إذا أعلنت السعودية سحب جميع القوات الخارجية من أراضينا ومياهنا ووقف دعم مليشياتها المحلية في بلادنا

– تعليق العمليات الهجومية يشمل جبهة مارب ونعيد ما تضمنته مبادرة قائد الثورة بخصوص مارب وننتظر الرد عليها بالإيجاب

– نجدد استعدادنا التام للإفراج عن أسرى التحالف كافة بمن فيهم شقيق هادي وأسرى المليشيات المحلية ومن الجنسيات الأخرى مقابل الإفراج الكامل عن جميع أسرانا

– ندعو المبعوث الأممي إلى ترتيب الإجراءات وتيسير تبادل الكشوفات والاتفاقات التنفيذية دفعة كاملة أو على دفعات

