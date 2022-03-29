عاجل.. أول رد للعاصمة صنعاء على إعلان التحالف إيقاف عملياته العسكرية داخل اليمن

علقت العاصمة صنعاء، فجر اليوم الأربعاء، على إعلان تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عن إيقاف عملياتة العدوانية داخل اليمن.

وعلق نائب وزير الخارجية، الإستاذ حسين العزي، على اعلان التحالف العدوان ايقاف عملياته العسكرية متسائلاً: حسناً وماذا عن الحصار ؟!!!

حسناً وماذا عن الحصار ؟!!! — حسين العزي (@hussinalezzi5) March 29, 2022

على ذات السياق، علق وزير إعلام حكومة الإنقاذ الوطني ضيف الله الشامي متسائلاً ايضا بقوله: للحليم أن يفهم..! وأضاف: ما اسم المعركة التي نخوضها في اليمن..؟!

للحليم أن يفهم..!

مااسم المعركة التي نخوضها في اليمن..؟! — ضيف الله الشامي (@DhaifAlShami650) March 29, 2022

هذا وكان أعلن تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ايقاف العمليات العسكرية داخل اليمن، بزعمه، استجابة لمجلس التعاون الخليجي.

وكان أعلن الرئيس المشاط قبل أيام عن مبادرة إيقاف العمليات العسكرية على العمق السعودي وداخل الأراضي اليمنية متعددة البنود، راجيا استجابة تحالف العدوان لتمديدها.