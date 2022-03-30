أكّد عضو المجلس السياسي لأعلى، ومحافظ ذمار محمد البخيتي، في حديثه للميادين، يوم أمس الأربعاء، أنّ حصار تحالف العدوان السعودي لليمن هو “عملٌ عسكري، واستمراره هو استمرار للعمل العسكري، وذلك يعني أنّ الضربات ضد دول العدوان ستستمر”.

وأشار البخيتي في حديثه، ان قرار ضخ المزيد من النفط في السوق العالمية صار بيد اليمن ومرهون بالضربات على منشآت أرامكو أو ايقافها، وأن في حالة استمرار استهداف منشآت أرامكو النفطية سيتوقف ضح المزيد من النفط السعودي.

وأوضح البخيتي أنّ “المطلوب من دول العدوان وقف عدوانها ووقف الحصار وسحب قواتها من اليمن”، مشيراً إلى أنّ “السعوديين يعلمون أنّ صنعاء لن توافق على المشاركة على دعوة الحوار في الرياض”.

وكان أكّد الرئيس المشّاط، في وقت سابق، استعداد صنعاء لتعليق الضربات الصاروخية والطيران المسيّر والأعمال العسكرية كافةً، إذا “التزمت السعودية إنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن، بصورة نهائية”.

واعتبر البخيتي أنّ مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشّاط “عادلة ومنصفة وتحقق السلام”، وأضاف: “لم نتلق أي بوادر إيجابية من السعودي، ومبادرة الرياض هدفها الالتفاف على مبادرة الرئيس المشاط”.