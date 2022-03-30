زفت العاصمة صنعاء بشرى سارة للمواطنين بشأن انفراج أزمة الغاز المنزلي، مبينة أن الغاز المحلي سيتاح ابتداء من يوم غد الخميس.

وأعلنت الشركة اليمنية للغاز في العاصمة صنعاء، اليوم الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، أن الشركة اضطرت لاستخدام الغاز المستورد كجرعات إسعافية بسبب القطاعات القبلية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، مبينة أن الغاز المحلي سيتاح ابتداء من يوم غد الخميس.

وأوضحت الشركة اليمنية للغاز بصنعاء في بيان لها، أن احتجاز سفن الغاز والغرامات التي تتكبدها كان وراء ارتفاع أسعار الغاز المستورد، مؤكدة أن الحكومة في صنعاء أعفت الغاز المنزلي المنتج محليا أو المستورد من أي ضرائب أو جبايات.

وطالبت الشركة إدارة صافر بتحييد مادة الغاز المنزلي عن الصراع كونه يمس حياة المواطنين وهو ثروة وطنية مملوكة لكل اليمنيين. وأكدت أنها طالبت الأمم المتحدة لسنوات بالضغط على التحالف والحكومة الشرعية لتحييد مادة الغاز المنزلي كونها لا تدخل في أي نشاط عسكري، لكن دون فائدة.

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كما أوضح بيان شركة الغاز أن سلطات الشرعية أقرت 3 جرعات سعرية خلال عامين ليصل سعر الأسطوانة مع تكاليف النقل وضرائب مارب وجبايات الشرعية إلى 5900 ريال.

وأضاف أن إدارة الشركة في صافر خفضت كميات الغاز المخصصة إلى مناطق سيطرة الحوثيين من 47 قاطرة يوميا إلى 20 قاطرة وأحيانا أقل من ذلك، موضحاً أن ما تم توزيعه خلال اليومين الماضيين هو من الكميات المستوردة عبر ميناء الحديدة، ويرجع ارتفاع سعره إلى قرصنة سفن الغاز لفترات متفاوتة.

وأكد أنه لا زيادة في سعر الغاز المنتج محليا، وبمجرد وصول قاطرات الغاز من صافر بعد رفع القطاعات في مناطق سيطرة الشرعية سيتم توزيعه بسعر 5900 ريال. وحمل بيان شركة الغاز دول التحالف والحكومة الشرعية مسؤولية الأزمة القائمة في مادة الغاز المنزلي، مؤكدا على رفض شركة الغاز بصنعاء لكل الجرع السعرية المفروضة من سلطة الشرعية.

كما أكدت شركة الغاز اليمنية بصنعاء على ضرورة فتح ميناء الحديدة ورفع الحصار بشكل كامل باعتباره الحل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب اليمني.