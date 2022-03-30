“خاص”

مرتزقة مشاورات فنادق الرياض عملاء العدو السعودي وخونة اليمن هم امتداد لعملاء الاستعمار البريطاني لاغتيال الهوية اليمنية الجنوبية بالخونة السلاطين ووزراء ما سمي باتحاد الجنوب العربي الفيدرالي ومستعمرة عدن للحكم الذاتي.

ويراد اليوم اغتيال الهوية اليمنية بالكامل باقاليم التمزيق الفيدرالية بالحوار بالعدوان بالمشاورات.. ولخيرات النفط والغاز وجغرافيا الساحل الغربي وجزيرة سقطرى محل من النهب والسلخ والتدويل، ويراد للشعب اليمني العظيم ان يكون لاهثاً يلهث وراء سلات غذاء فاسد لمركز سلمان الصهيوني والاماراتي المُتصهين.

وما بعد مشاورات الفنادق بالاستعمار الجديد القديم هناك بالميدان بنادق الخنادق وبرع يا استعمار من ارض الاحرار.. برع يا سعودي برع يا أمريكي برع يا اماراتي برع يا بريطاني من ارض الانصار والسلاطين الخونة الجدد القدماء الى مزابل العار الخالد.

وكما انتهت بريطانيا الاستعمار سيزول الكيان السعودي الاستعماري الغاصب للحجاز سيزول الكيان الاستعماري الاماراتي المُغتصب لامارات الصلح البحري السبع وبريطانيا الاستعمار.

لم تعد بريطانيا الاستعمار، والسعودية لم تعد السعودية، بل جمهورية الحجاز ونجد، ولاتقل سعودي بل حجازي وافتخر ولا تقل اسرائيلي عبري بل عربي فلسطيني، واليمن هو اليمن مقبرة للغزاة بالماضي والحاضر والمستقبل كذلك..

وسجل يا تأريخ انا يمني.. من انت ؟

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

30مارس 2022م