ورد الآن.. صنعاء تعلن رسمياً وتزف بشرى سارة لجميع المواطنين لتخفيف معاناتهم وتعود عليهم بارتياح (وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة)

زفت العاصمة صنعاء بشرى سارة باعلان رسمي لتخفيف معاناة المحتاجين خلال شهر رمضان المبارك.

وأطلقت وزارة الصناعة والقطاع الخاص وبعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، مبادرة وطنية لتوزيع رغيف الخبز التكافلي في امانة العاصمة والمحافظات خلال شهر رمضان انطلاقا من توجيهات قائد الثورة.

وخلال إطلاق المبادرة أشاد نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي بمبادرة وزارة الصناعة والتجارة الوطنية والمهمة للتخفيف من معاناة المواطنين في شهر رمضان المبارك .

واشار الى دعم الحكومة لهذه المبادرة وغيرها من المبادرات الوطنية.

وعبر مقبولي عن تطلعه بأن تشمل هذه المبادرة المحتاجين في مختلف المحافظات لتشمل أكبر شريحة من المستفيدين.

من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة ان اطلاق هذه المبادرة جاء في إطار جهود الوزارة للتخفيف من معاناة المواطنين جراء ما يمارسه الــ عــ دوان من حصار إقتصادي على بلادنا واستهداف للقمة عيش المواطن.

وأشاد الوزير الدرة بالتجاوب الكبير من قبل القطاع الخاص في دعم هذه المبادرة بالدقيق والقمح المجاني.. مشيرا الى ان المبادرة ستدشن في العاصمة صنعاء ومحافظات ذمار والحديدة وحجة وإب في مرحلتها الأولى.

وأكد ان الوزارة تحرص على إيجاد الية عمل تسهم في ديمومة واستمرار هذه المبادرة وبما يحقق الغايات الإنسانية النبيلة لها ويجسد روح التكافل والتراحم للشعب اليمني.

وحث على الاستفادة من تجارب الجهات الخيرية وقواعد البيانات الموجودة لديها للأسر المحتاجة والنازحة في مختلف المحافظات.

فيما عبر أمين العاصمة حمود عباد عن التقدير لهذه المبادرة الخيرية لتحقيق التكافل الاجتماعي .

وأكد ضرورة توحيد قاعدة البيانات للمستفيدين والمستحقين من المبادرة ووضع آلية ورؤية موحدة لعملية التوزيع .. مؤكدا استعداد قيادة امانة العاصمة وأجهزتها المختلفة للتعاون في إنجاح هذه المشاريع الخيرية التي تهدف إلى التخفيف من معاناة المواطنين.

وثمن جهود وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص في إطلاق المبادرة الخيرية .

من جهته أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي التكافل الاجتماعي إحدى أهم الخطوات ذات الصلة بالحفاظ على سكينة المجتمع وتلاحمه واستقراره وتأكيد الروح الإيجابيةَ لديه.

وأشار إلى أهمية التقييم والمتابعة لسير عمل المبادرة وبشكل يومي لتلافي أي قصور أو سلبيات ومعالجتها أولا بأول.

فيما اشار وكيل أول امانة العاصمة خالد المداني الى أهمية الترتيب للآلية المناسبة لتنفيذ المبادرة الخيرية واستهداف الأسر المستحقة وفقا لقواعد البيانات الموجودة لدى الجهات العاملة في الأنشطة الخيرية والاجتماعية.

واقر الاجتماع تشكيل لجنة من وزارة الصناعة والتجارة وأمانة العاصمة وهيئة الزكاة والقطاع الخاص ونقابة المخابز والافران للبدء في الاعداد والترتيب لتدشين المبادرة في اول أيام شهر رمضان المبارك وكذا استكمال توفير الدقيق والقمح لأمانة العاصمة والمحافظات .

حضر الاجتماع عضو مجلس الشورى محمد عبد الوارث المصري وكلاء امانة العاصمة علي شريم وقناف المراني واسماعيل الجرموزي ومدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور ابراهيم المؤيد ومستشار وزارة الصناعة والتجارة الدكتور محمد المداني ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية حسن الكبوس وعضو مجلس الادارة الدكتور محمد الأنسي ومدير مؤسسة بنيان محمد حسن المداني .