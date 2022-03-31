أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن باستخدام مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة 6 أشهر، في خطوة “غير مسبوقة” في تاريخ الولايات لوقف ارتفاع الأسعار.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن الأمريكيين يواجهون ارتفاعا في أسعار موارد الطاقة بسبب ما وصفه بـ”حرب بوتين” التي جعلت معروض النفط ينخفض والأسعار ترتفع.

وأعلن بايدن في بيان عن خطة لإنهاء الاعتماد على النفط الخارجي وتحقيق الاستقلالية في مجال الوقود، من أجل “تخفيف ألم الأسر الأمريكية”، متعهدا ببذل كل ما في وسعه لـ”مساعدة العائلات الأمريكية التي تدفع المزيد من أموالها” نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وهذه الكمية من النفط وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض، يوم الخميس، ستكون “إجراء انتقاليا حتى يزداد الإنتاج (الأميركي) في نهاية العام”.

وجاء في البيان “بعد التشاور مع الحلفاء والشركاء، أعلن الرئيس عن أكبر استخدام لاحتياطي النفط في التاريخ حيث سيطرح مليون برميل إضافي في السوق كل يوم للأشهر الستة المقبلة”.

وأضاف: “حجم هذه الخطوة غير مسبوق: لم يقم العالم إطلاقا باستخدام احتياطي نفطي بمعدل مليون برميل في اليوم لهذه الفترة الزمنية. سيوفر هذا الاستخدام القياسي كمية تاريخية من الإمداد لتكون بمثابة جسر حتى نهاية العام عندما يزداد الإنتاج المحلي”.

وكانت الولايات المتحدة بدأت تكوين الاحتياطي النفطي الإستراتيجي عام 1975بعد أن أدى حظر النفط العربي إلى ارتفاع أسعار البنزين وألحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي، ولجأ بعض الرؤساء إلى السحب من الاحتياطي لتهدئة أسواق النفط خلال أوقات الحرب أو عند حدوث أعاصير تسببت في تعطل البنية التحتية النفطية على امتداد الساحل الأمريكي على خليج المكسيك.