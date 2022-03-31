حرب عالمية ثالثة بالفعل فقط يتم خوضها بالحرب الباردة!

ما يحدث في أوكرانيا اليوم، هي حرب عالمية ثالثة بالفعل! فقط يتم خوضها بالحرب الباردة!

وانتصرت روسيا بالفعل في هذه الحرب وفشلت الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ مخططها بمحاصرة الإتحاد الروسي باستخدام حلف الناتو، حيث فرضت روسيا نفسها بهذه العملية لصناعة عالم متعدد الأقطاب.

والآن يعزز بوتين قطبه باطلاق عملة الروبل ليتسع مجالها، وكانت لديه فرصة ذهبية لتحقيق ذلك، وهذا تطبيق مثالي لتحويل الأزمات الى فرص..

في طرف الولايات المتحدة، أعلن بايدن الإفراج عن مليون برميل نفط يوميا من الإحتياط الإستراتيجي، وهذا دليل على أزمة خانقة تحملتها أمريكا جراء عقوباتها ضد روسيا

في الحقيقة، الولايات المتحدة الأمريكية لن تراهن بسمعتها بالدخول في حرب عالمية ثالثة عسكرية مع روسيا لعدة أسباب منها:

أولاً: الصين شريك قوي الى جانب روسيا، كوريا الشمالية، الهند، إيران..

ثانياً الولايات المتحدة لا تدرك ماتخبئ روسيا من أسلحة، الى جانب الصين كوريا الشمالية إيران..

ثالثاً: هناك احتمالين من خلال الخوض في حرب عالمية ثالثة عسكريا:

الإحتمال الأول: كسب الحرب وبالتالي تحافظ الولايات المتحدة على سمعتها في عالم ذو قطب واحد!

الإحتمال الثاني: خسارة هذه الحرب، وبالتالي تخسر الولايات المتحدة سمعتها وتأخذ روسيا عالم القطب الواحد، فلا قطب أخر يوجد حينها!

حرب عالمية ثالثة بالفعل فقط يتم خوضها بالحرب الباردة!

ما يحدث في أوكرانيا اليوم، هي حرب عالمية ثالثة بالفعل! فقط يتم خوضها بالحرب الباردة!

وانتصرت روسيا بالفعل في هذه الحرب وفشلت الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ مخططها بمحاصرة الإتحاد الروسي باستخدام حلف الناتو، حيث فرضت روسيا نفسها بهذه العملية لصناعة عالم متعدد الأقطاب.

والآن يعزز بوتين قطبه باطلاق عملة الروبل ليتسع مجالها، وكانت لديه فرصة ذهبية لتحقيق ذلك، وهذا تطبيق مثالي لتحويل الأزمات الى فرص..

في طرف الولايات المتحدة، أعلن بايدن الإفراج عن مليون برميل نفط يوميا من الإحتياط الإستراتيجي، وهذا دليل على أزمة خانقة تحملتها أمريكا جراء عقوباتها ضد روسيا

في الحقيقة، الولايات المتحدة الأمريكية لن تراهن بسمعتها بالدخول في حرب عالمية ثالثة عسكرية مع روسيا لعدة أسباب منها:

أولاً: الصين شريك قوي الى جانب روسيا، كوريا الشمالية، الهند، إيران..

ثانياً الولايات المتحدة لا تدرك ماتخبئ روسيا من أسلحة، الى جانب الصين كوريا الشمالية إيران..

ثالثاً: هناك احتمالين من خلال الخوض في حرب عالمية ثالثة عسكريا:

الإحتمال الأول: كسب الحرب وبالتالي تحافظ الولايات المتحدة على سمعتها في عالم ذو قطب واحد!

الإحتمال الثاني: خسارة هذه الحرب، وبالتالي تخسر الولايات المتحدة سمعتها وتأخذ روسيا عالم القطب الواحد، فلا قطب أخر يوجد حينها!

لذلك ليس من صالح الولايات المتحدة خوض هذه الحرب بتاتا، والحل الوحيد في هذه الحرب هي أن تعمل الولايات المتحدة بالمحافظة على قطبها في عالم متعدد الأقطاب والعمل على انهاك روسيا من خلال العقوبات والتي انعكس اثرها ايجابيا على روسيا أكبر من أن يكون سلبيا.

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يحيى البدري