أعلنت بعض الدول العربية رسمياً، موعد دخول شهر رمضان المبارك، حسب رؤيتها لهلال رمضان أو تعذر الرؤية.

وأعلنت دار الإفتاء بالعاصمة صنعاء، أن يوم غدا السبت أول شهر رمضان المبارك، وأن اليوم الجمعة اخر أيام شهر شعبان.

وكان أعلن الفلكي اليمني محمد عياش، عن لجنة تحري هلال رمضان بصنعاء.. تم إستطلاع الهلال مع مغيب شمس اليوم، وتبين من ثبوت الرؤيه الشرعية أن يوم غداً السبت 2/إبريل، هو أول أيام شهر رمضان المُبارك.

وأعلنت حكومة المرتزقة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك وبذلك غدا السبت أول أيام شهر الصيام في مناطق سيطرتها بـاليمن.

فيما وأعلنت سلطنة عمان رسميا تعذر رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد 03 إبريل أول أيام شهر رمضان المبارك.

فيما أعلنت السعودية ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك ويوم غدا السبت أول أيام شهر الصيام.

وذكرت عدة مصادر أن ماليزيا وإندونيسيا وعمان أعلنتا رسميا تعذر رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد 3 إبريل أول أيام شهر رمضان المبارك.

حيث أظهرت الحسابات الفلكية التي نشرها التقويم العماني بأن غرة رمضان 1443هـ، ستكون يوم الأحد الموافق 3 أبريل 2022 م.

ولا زالت بعض الدول تتحرى الرؤية كاليمن وغبرها من الدول العربية.

هذا وكشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية الفلكي اليمني أحمد الجوبي، مساء يوم الخميس 31 مارس/آذار 2022، عن موعد أول أيام شهر رمضان 2022 في اليمن، وتوقعاته لحالة الطقس خلال الساعات القادمة.

وقال الفلكي الجوبي في بلاغ صحفي إن: “هذه الليلة آخر ليالي شعبان 1443، حيث غرب القمر قبل غروب شمس اليوم بـ 35 دقيقة، وأن المتبقي لقدوم شهر رمضان المبارك هو يوم واحد”.

وأوضح الجوبي أن “أول أيام شهر رمضان المبارك 1443 في اليمن سيصادف يوم بعد غد السبت الموافق 2 ابريل 2022 م، وإن يوم غد الجمعة 1 ابريل 2022 هو اليوم الاخير من شهر شعبان”.

وأضاف أن “الاجواء ليوم غد الجمعة 1 ابريل 2022 أجواء صحوة مغبرة مائلة للبرودة بسبب العوالق الترابية وبسبب المرتفع الجوي الذي يسود الجزيرة العربية والرطوبة منخفضة 31% وسرعة الرياح 15 كم في الساعة”.

وأكد الفلكي احمد الجوبي اليوم الجمعة، أن الليلة القادمة اولى ليالي شهر رمضان المبارك ١٤٤٣.

واضاف:حيث سيغرب الهلال بعد غروب شمس يومنا هذا بحوالي ١٦ دقيقة و٢٧ ثانية وعمر الهلال؜: ؜؜٠٨:٤٨:٤٥ ساعة

و؜الإضاءة: ؜؜٠.١٤%.

واختتم: وسمت الهلال من الشمس: ؜؜٢٧٢ درجة، ؜وارتفاع الهلال عن الشمس: ؜٤ درجات، و؜الإستطالة عن الشمس: ؜؜٥.٤ درجات.

الشوافي يوجه رسالة هامة بشأن رؤية هلال رمضان

على ذات السياق، وجه الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي رسالة هامة إلى كل مشرع ومفتي في بلدان المسلمين بشأن رؤية هلال رمضان، جاء فيها:

رسالة الى كل مشرع ومفتي في كل بلدان المسلمين لماذا جاء في الحديث ((صوموا لرؤيته)) وليس ((صوموا لأبصاره))

عادة عندما يكون شعبان 29 يوما بالحساب الفلكي او بتعبير اخر عندما يولد الهلال فلكيا نهارا يحدث جدل كبير واختلاف كبير حول بداية شهر رمضان

ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها سببان رئيسيان هما

-اختلاف المطالع بحيث كل دولة تأخذ بثبوت الهلال من مطالعها والبعض عدل على ذلك بالأخذ بمطالع الدول الاخرى التي تشترك بجزء من الليلة.

-اختلاف معيار ثبوت الهلال وأشهر معيارين هما معيار ثبوت الهلال بالحساب الفلكي باعتبارها رؤية حسابية وهي المقصودة بالحديث الذي جاء فيما معناه ((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ )) ومعززة بالقران الذي ذكر فيما معناه ((وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا)) وما اشتق من هذا المعيار سواء الاخذ بإمكانية الرؤية او شروط علمية مثل سمك او عمر الهلال او زاوية الاستطالة او المكوث …الخ، والمعيار الاخر هو معيار ثبوت الهلال بالرؤية بالعين استنادا الى قول الرسول الكريم في الحديث الذي جاء فيما معناه ((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ )).

ونظرا لاحتدام الجدل نوجه هذه الرسالة الى كل مشرع او مفتي او قاضي او تحت أي مسمى كمسئول عن قرار المسلمين ونتمنى ان يصدر فتوى بهذه المسالة وحسمها: –

ما هي الرؤية في اللغة وأين ذكرت بالقران وهل جميعها ارتبطت او جاءت بمقصود راي عين وهل لا يمكن تثبت او تدرك او تعرف رؤية الا بالعين، ولمزيد من المعلومة الإضافية للمقارنة هل ممكن يكون الابصار بغير العين ام الابصار مرتبط فقط بالعين دون غيرها؟

او بتعبير اخر مختصر نتمنى فتوى تجزم وتحدد بان المقصود من صُومُوا لرؤيته هو الرؤية بالعين او رؤية بصرية دون غيرها في هذه المسالة، ولو تتضمن الفتوى التوضيح كذلك حكم الذهاب الى الرؤية بالعين من رمضان الى رمضان دون بقية الشهور، وهل الاهلة مواقيت للناس والحج ام من رمضان الى رمضان وهل عندما يكون شعبان 30 يوم بالحساب الفلكي تستطيعوا تطبيق رؤية بالعين عندما تتذكروا الرؤية البصرية من رمضان الى رمضان؟ او فتوى توضح كيفية إمكانية تحقق رؤية الهلال وتصدروا فتواكم، وتفسروا لنا الاعجاز في ((صوموا لرؤيته)) وليس ((صوموا لأبصاره)).

اما بالنسبة لجميع المواطنين في جميع البلدان نظرا لقبول المسلمين باختلاف المطالع فأننا ندعوهم الى اتباع اعلان الجهات الرسمية في بلدانهم سواء اخذت الحساب الفلكي او إمكانية الرؤية او رصد حديث او ربطت الرؤية بشرط ثبوتها بالعين ويبقى المشرع او المقرر هو المسئول وما نطرحه بان بداية رمضان 1443 هجرية السبت 2 ابريل 2022 يبقى كشاهد بالحساب الفلكي وبتوقع إمكانية الرؤية باستطلاع حديث وبتوقع إمكانية الرؤية البصرية/ بالعين بالأخذ بمطالع بلدان أخرى ونكرر على المواطنين اتباع إعلان للجهات الرسمية سواء اخذت او لم تأخذ بشهادتنا.