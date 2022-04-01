عاجل.. رسمياً دار إفتاء صنعاء يقطع الشك باليقين حول رمضان وإعلان رسمي من السعودية والإمارات وعمان وقطر والكويت والبحرين ودول أخرى حول موعد دخول شهر رمضان

أعلن دار الإفتاء بالعاصمة صنعاء، أن يوم غدا السبت أول شهر رمضان المبارك، وأن اليوم الجمعة اخر أيام شهر شعبان.

وكان أعلن الفلكي اليمني محمد عياش، عن لجنة تحري هلال رمضان.. تم إستطلاع الهلال مع مغيب شمس اليوم، وتبين من ثبوت الرؤيه الشرعيه أن يوم غداً السبت 2/إبريل، هو أول أيام شهر رمضان المُبارك.

وأعلنت حكومة المرتزقة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك وبذلك غدا السبت أول أيام شهر الصيام في مناطق سيطرتها بـاليمن.

هذا وأعلنت السعودية رسمياً، عن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في السعودية ويوم غدا السبت أول أيام شهر الصيام.

وأعلنت الامارات رسميا ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، وأن السبت 02 إبريل أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت قطر رسميا ثبوت رؤية هلال شهر #رمضان، وأن السبت 02 إبريل أول أيام شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت الكويت والبحرين رسميا عن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، وأن غدا السبت 02 إبريل أول أيام شهر رمضان المبارك.

بينما أعلنت سلطنة عمان رسمياً تعذر رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد 03 إبريل أول أيام شهر رمضان المبارك.

وذكرت عدة مصادر أن ماليزيا وإندونيسيا وعمان أعلنتا رسميا تعذر رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد 3 إبريل أول أيام شهر رمضان المبارك.