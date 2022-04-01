أعلن دار الإفتاء بالعاصمة صنعاء، أن يوم غدا السبت أول شهر رمضان المبارك، وأن اليوم الجمعة اخر أيام شهر شعبان.

كما أعلنت عدن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك وبذلك غدا السبت أول أيام شهر الصيام في مناطق سيطرتها بـاليمن.

هذا وأعلنت السعودية رسمياً، عن ثبوت رؤية هلال شهر رمضـان المبارك في السعودية ويوم غدا السبت أول أيام شهر الصيام.

كما أعلنت الامارات رسميا ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، وأن السبت 02 إبريل أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت قطر رسميا ثبوت رؤية هلال شهر رمضـان، وأن السبت 02 إبريل أول أيام شهر رمضـان المبارك.

وأعلنت الأردن رسميا عن ثبوت رؤية هلال شهر رمضـان، وأن غدا السبت 02 إبريل أول أيام شهر رمضـان المبارك.

كما أعلنت فلسطين رسميا عن ثبوت رؤية هلال شهر رمضـان، وأن غدا السبت 02 إبريل أول أيام شهر رمضـان المبارك.

وأعلنت سوريا تعلن رسميا عن ثبوت رؤية هلال شهر رمضـان، وأن غدا السبت 02 إبريل أول أيام شهر رمضـان المبارك.

بينما أعلنت سلطنة عمان رسمياً تعذر رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد 03 إبريل أول أيام شهر رمضان المبارك.

وذكرت عدة مصادر أن ماليزيا وإندونيسيا أعلنتا رسميا تعذر رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد 3 إبريل أول أيام شهر رمضـان المبارك.