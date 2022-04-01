عاجل.. الإعلان رسميا عن هدنة بين اليمن والسعودية وفتح ميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء (تعرف على البنود ومدة الهدنة)

أعلن المبعوث الأممي الى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الجمعة، عن موافقة الطرفان على وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده.

وأشار المبعوث الدولي الى أن الهدف من هذه الهدنة هو منح اليمنيين استراحة ضرورية من العنف والتخفيف من المعاناة

وأكد المبعوث الأممي أن الطرفان وافقا على دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة ورحلات تجارية للعمل داخل وخارج مطار صنعاء إلى وجهات محددة سلفًا في المنطقة.

وأضاف المبعوث الدولي إمكانية تجديد الهدنة بعد فترة الشهرين بموافقة الطرفين.

موقف صنعاء

ورحبت العاصمة صنعاء بهدنة المبعوث الأممي الى اليمن، حيث قال رئيس الوفد الوطني المفاوض: نرحب بإعلان المبعوث الأممي لليمن عن هدنة إنسانية برعاية أممية لمدة شهرين.

وأضاف عبد السلام: والتيبموجبها تتوقف العمليات العسكرية ويفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات وكذلك فتح ميناء الحديدة أمام المشتقات النفطية لعدد من السفن خلال شهري الهدنة.