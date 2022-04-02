ورد الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون استثناء بشأن رحلات مطار صنعاء وتدعوهم للعمل بهذا الشيء بأسرع وقت ممكن (وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة)

دعت اللجنة الطبية العلياء بصنعاء، اليوم السبت، المواطنين المرضى ذوي الحالات المستعصية والمسجلة والغير المسجلة لدى اللجنة الطبية العلياء بأن يشرعوا في السفر عبر مطار صنعاء الدولي.

وهنأت اللجنة الطبية العليا الشعب اليمني، بشهر رمضان المبارك والنصر المحقق على العدوان بفضل صمود الشعب اليمني وقيادته الحكيمة.

والتي تقرر لذلك فتح مطار صنعاء الدوليوالسماح باستئناف الرحلات الجوية بواقع رحلتين اسبوعيا الى كلا من المصر والأردن ذهابا واياباً مباشرة دون عراقيل.

ونوهت اللجنة الطبية، المواطنين المرضى الى الإسراع في تجهيز الخطوات المتوجبة للسفر عبر مطار صنعاء الدولي حسب الرحلات المشار اليها والتي سيعلن عنها عبرالجهات المعنية.

وأشارت اللجنة، الى أن مشروع الجسر الجوي الطبي الإنساني لا يزال متوقفا للأسف.

بيان_صادر_من_اللجنة_الطبية_العليا