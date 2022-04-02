أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه تم تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكل شبه كامل خلال العملية الروسية

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة “بيلاروس-1” التلفزيونية: “تجري عملية نزع السلاح على قدم وساق وقد دمرت القدرات العسكرية والبنية التحتية الأوكرانية بشكل شبه كامل خلال العملية الخاصة”.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول موقف موسكو في حال اعتداء الناتو على بيلاروس: “نحن متحدون من خلال الالتزامات المتبادلة. أولا، في إطار دولتنا الاتحادية، وبالإضافة إلى ذلك في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وبطبيعة الحال، فإن الهجوم على أي عضو من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وخاصة الهجوم على أقرب حليف لنا، هو هجوم على روسيا، لذلك هناك دعم متبادل مطلق بين روسيا وبيلاروسيا وهذا أمر ثابت، ولا يمكن ولا ينبغي لأحد أن يشكك في ذلك”.

القضاء على 30 نازيا أوكرانيا وتدمير 5 آليات مدرعة

على ذات السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها حيدت بأسلحة عالية الدقة ما يصل إلى 30 نازيا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير 5 آليات مدرعة.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم السبت: “بعد ظهر يوم 2 أبريل، دمرت القوات المسلحة الروسية بصواريخ عالية الدقة، المركبات المدرعة والذخيرة وخزانات الوقود في مناطق محطتي لوزوفايا وبافلوغراد للسكك الحديدية، تم إرسالها لتعزيز تجمع القوات الأوكرانية في دونباس”.

وأضافت: تم قتل ما يصل إلى 30 نازيا أوكرانيا وتدمير 5 آليات مدرعة. وأشارت إلى أن “القوات المسلحة الروسية أخرجت مطار ميرغورود العسكري في منطقة بولتافا عن العمل ودمرت مروحيات وطائرات أوكرانية مقاتلة، بالإضافة إلى مخازن وقود وأسلحة طيران عثر عليها في مواقف سيارات مموهة”.

وتابعت: “خلال اليوم، ضرب سلاح الجو الروسي 28 منشأة عسكرية في أوكرانيا بينهم: مستودعا أسلحة وذخيرة للصواريخ والمدفعية، و23 منطقة لتخزين المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية”.