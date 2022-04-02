ارتكب تحالف العدوان السعودي الإماراتي ومرتزقته، مساء السبت، 34 خرقا للهدنة الإنسانية العسكرية، التي بدأ سريانها الليلة وتستمر شهرين، وفق ما أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، والتي بموجبها تتوقف كل العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية ابتداء من الليلة بين صنعاء والتحالف.

وأوضح مصدر عسكري، أن الخروقا تمثلت في تحليق للطيران الحربي في أجواء محافظات مأرب والجوف وعمران وتحليق للطيران الاستطلاعي في أجواء “مأرب، الجوف، حجة، صعدة، عمران، الضالع، وما وراء الحدود”، لافتاً إلى أن فصائل تحالف العدوان استهدفت بعدد من قذائف الدبابة مواقع صنعاء في الملاحيظ بمحافظة حجة.

وأشار إلى أن قوات مرتزقة العدوان، واصلت خروقاتها للهدنة وقامت بقصف مواقع قوات الجيش واللجان الشعبية “في الحماد بنجران بقذيفة هوزر و 4 قذائف دبابة”، مضيفا أن قوات مرتزقة العدوان استهدفت مناطق سيطرة صنعاء بثلاثة صواريخ كاتيوشا في الأجاشر بمحافظة الجوف، في حين استهدفت أيضا بقصف مدفعي مكثف وقذائف دبابة قوات الجيش واللجان الشعبية في الحطيمي والعمود والبتول والرماديات في جيزان.

قصف سعودي صعدة

على ذات السياق، استشهد 3 مواطنين، يوم السبت، إثر قصف للعدو السعودي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة. وأفاد مصدر بالمحافظة أن العدو السعودي استهدف خلال الساعات الماضية، قرى ومنازل المواطنين في مديرية شدا الحدودية، بقصف صاروخي ومدفعي، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين.

مقتل وإصابة 6 مواطنين بالجوف



هذا وسقط ضحايا جدد، يوم السبت، نتيجة انفجار لغم من مخلفات التحالف السعودي الإماراتي شرقي محافظة الجوف. وأوضح مصدر أمني أن مقتل ثلاثة مواطنين وأصيب ثلاثة آخرين بإنفجار لغم من مخلفات التحالف بسيارة في الطريق الصحراوي شرقي مديرية الحزم.

وكشف “المركز الوطني للتعامل مع الألغام” في صنعاء قبل أيام، عن احصائية ما وجدوه من قتابل عنقودية ومخلفات حرب التحالف، مشيرا إلى أنهم وجدوا “2,827,301” دخيرة عنقودية منتشرة في مناطق المدنيين وسجلوا حوالي “3921” ضحية للقنابل العنقودية حتى مارس 2022 منهم “1037” قيل وحوالي “2884” جريح.