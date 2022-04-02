أدلى مدير مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، باول تصريح بشأن الرحلات الى مطار صنعاء الدولي وآلية النقل المتبعة بحسب اتفاق الهدنة الاخير.

وقال خالد الشايف ان شركة الخطوط الجوية اليمنية هي الناقل الوطني للمسافرين من والى مطار صنعاء الدولي بحسب الاتفاق الاخير.

وأكد الشايف، أن الجواز اليمني الصادر من العاصمة صنعاء مقبول، خلال الرحلات الجوية المرتقبة من وإلى مطار صنعاء الدولي.

وينص اتفاق الهدنة على تسيير رحلتين جويتين تجارية الى مطار صنعاء اسبوعيا الى المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.

من جانبها، دعت اللجنة الطبية العلياء بصنعاء، يوم السبت، المواطنين المرضى ذوي الحالات المستعصية والمسجلة والغير المسجلة لدى اللجنة الطبية العلياء بأن يشرعوا في السفر عبر مطار صنعاء الدولي.

ونوهت اللجنة الطبية، المواطنين المرضى الى الإسراع في تجهيز الخطوات المتوجبة للسفر عبر مطار صنعاء الدولي حسب الرحلات المشار اليها والتي سيعلن عنها عبرالجهات المعنية. وأشارت اللجنة، الى أن مشروع الجسر الجوي الطبي الإنساني لا يزال متوقفا للأسف.

ومطار صنعاء الدولي، يُعد أهم مطار مدني والمنفذ الجوي الأول الذي يخدم كافة أبناء الجمهورية اليمنية، لكن دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي، أصرت على إبقاء المطار مغلقاً لزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني وعزلهم عن العالم وتحويل اليمن إلى سجن كبير.

وكان تحالف العدوان قد قام بإغلاق مطار صنعاء الدولي، أمام الرحلات المدنية الإنسانية والتجارية بقرار فردي جائر ومجحف، اتخذته دولة العدوان السعودية في التاسع من أغسطس 2016 دون أي سبب يبرر إغلاق المطار.