على طريق الاكتفاء الذاتي من الحبوب دشنت المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب موسم الحصاد الشتوي لمحصول القمح بمزرعة الشهيد الصماد للقمح بمحافظة الجوف.

وتظهر الصور كميات هائلة من بذور القمح وقد تم حصادها من المزرعة.. وعبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن انذهالهم بالإنجاز الذي حدث في الجوف.

وجاء حصاد القمح من مزارع الجوف والتي تعد واحدة من عدة محافظات تشهد نهضة زراعية في ظل تأكيد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي.. ومن شانها تخفيف عبئ ارتفاع اسعار القمح عالميا جراء الحرب الروسية –الاوكرانية.

وأشار تقرير إلى أن انتاج المزرعة من البذور المحسنة لمحصول القمح سيصل إلى أكثر من ٦-٧ أطنان للهكتار الواحد لأول مرة في محافظة الجوف.

واعتبر التقرير المزرعة نواة للمزارع الأنموذجية التي ستسهم في تحقيق الأمن الغذائي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، إلى جانب أنها إحدى ثمار ثورة 21 سبتمبر بعد أن كانت زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح في اليمن مقيدة بالبنك الدولي.

ولفت التقرير إلى أنه سيتم توزيع بذور القمح صنف” الصماد” للمزارع الأخرى بهدف إكثاره والاستفادة من انتاجيته الوفيرة.